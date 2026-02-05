Multa de 5.000 euros al aficionado que tiró un plátano a Vinícius en Albacete

Vinicius Junior of Real Madrid runs with the ball during the Spanish Cup, Copa del Rey, Round of 16 football match between Albacete Balompie and Real Madrid at Estadio Carlos Belmonte on January 14, 2026 in Albacete, Spain - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte propuso una multa de 5.000 euros para un aficionado acusado de arrojar un plátano al delantero del Real Madrid Vinícius Júnior durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey Mapfre entre el Albacete Balompié y el conjunto merengue.

El expediente elaborado por la Oficina Nacional de Deportes de la Policía Nacional, según un comunicado, aportó imágenes del lanzamiento desde la tribuna del estadio municipal Carlos Belmonte durante la celebración del último gol del equipo local, en un encuentro disputado el pasado 14 de enero y que acabó con triunfo del Albacete por 3-2.

Antiviolencia califica los hechos como "una infracción grave", contemplada en la Ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y solicita para el aficionado una prohibición de acceso a recintos deportivos durante un periodo de 12 meses, además de proponer una multa de 5.000 euros.

Además, la Comisión Estatal propuso una sanción de 50.000 euros para el CD Guadalajara por superar el aforo de una grada supletoria instalada en el Estadio Municipal Pedro Escartín en el partido de Copa del Rey contra el FC Barcelona del pasado el 16 de diciembre.

El club montó tres gradas supletorias para el encuentro, dos reservadas para 500 personas y una tercera para 1.500. Sin embargo, según el informe elaborado por el coordinador de Seguridad, las estructuras no tenían en regla la documentación del Ayuntamiento de Guadalajara y la Policía Local las mantuvo clausuradas hasta media hora antes del inicio del partido.

Finalmente, se permitió la apertura de la grada más grande, donde "se agolparon los aficionados, sin un control real sobre el aforo y tapando las posibles vías de evacuación", según el comunicado. Así, Antiviolencia considera que el CD Guadalajara puso en riesgo la seguridad de los espectadores y cometió una infracción grave.

Por otra parte, la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte propuso para sanción a 51 aficionados del Sevilla FC y el Real Betis por distintos incidentes acaecidos durante el derbi sevillano del pasado 30 de noviembre, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports.

Entre estos seguidores hay 14 aficionados del Real Betis acusados de participar en una pelea multitudinaria contra radicales del Sevilla FC en la jornada previa al derbi. La Policía Nacional arrestó a estos seguidores y mantiene abierta una investigación. Por ello, Antiviolencia solicita multas de 5.000 euros y la prohibición de entrada a estadios y recintos deportivos durante 12 meses por la comisión de una infracción grave.

Además, propone para sanción a 4 aficionados del Sevilla por lanzar objetos al campo, captados por las cámaras de la Policía Nacional, solicitando una multa de 3.001 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante 6 meses. El resto de las propuestas de sanción corresponden a aficionados del Betis que compraron entradas en distintos sectores del campo que tenían vetados. Se les proponen multas de 150 euros por infracciones leves.

Asimismo, la Comisión solicita una multa de 1.500 euros para un aficionado por increpar al jugador del Athletic Club Yuri Berchiche en la visita de los vascos a Vigo el pasado mes de diciembre. "El seguidor esperó al equipo en el hotel y se encaró con el futbolista tras afearle que sus compañeros no bajaran del autobús para firmarle autógrafos", relató el comunicado. La Comisión propone además una prohibición de acceso a los estadios durante 3 meses.