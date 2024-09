Multado el hombre que subió al techo del estadio durante el Alemania-Dinamarca de la Eurocopa 2024

Archivo - 29 June 2024, North Rhine-Westphalia, Dortmund: Rain falls from the stadium roof onto the stands during the UEFA Euro 2024 round of 16 soccer match between Germany and Denmark at Dortmund stadium. Photo: Reau Alexis/L'EQUIPE via Belga/dpa - Reau Alexis/L'EQUIPE via Belga/d / DPA - Archivo