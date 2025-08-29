Munar alcanza los dieciseisavos de final en el US Open

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar se ha clasificado este viernes para los dieciseisavos de final en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York (EE.UU.), gracias a su victoria por 7-5, 6-3 y 7-5 ante el canadiense Gabriel Diallo.

En la Pista 7 de Flushing Meadows, el mallorquín comenzó el partido salvando una bola de rotura durante su primer turno de saque y encima él sí aprovechó la primera que tuvo a favor en el cuarto juego; Munar consolidó de inmediato esa renta con servicio en blanco (4-1), pero en el séptimo juego comprobó que su adversario iba a seguir peleando.

Pese a malgastar ahí otras tres opciones de 'break', Diallo al fin rompió el servicio rival e igualó el marcador (5-5), si bien el balear volvió a quebrar en el duodécimo juego para ya anotarse el set inicial después de 54 minutos. Con esa buena inercia, Munar salvó un 30-40 nada más arrancar el siguiente set y a continuación hizo 'break' para el 2-0.

Luego el jugador de Santanyí consolidó dicha ventaja y no dudó pese a ceder su servicio en el séptimo juego (4-3), ya que rompió nuevamente al norteamericano y encarriló el triunfo en un segundo set de 45 minutos. De cara al tercer set, Munar se adelantó en el marcador por 2-1, pero le devolvió la moneda pronto un Diallo que más tarde vivió un 'déjà vu'.

Se pasó del 4-3 tras rotura de Munar al 4-4 tras rotura del jugador canadiense, que después llegó a ir 4-5 arriba. No obstante, el balear cuajó otra vez en 'break' un 30-40 durante el undécimo juego y justo a continuación se llevó el tercer y definitivo set, que se alargó una hora. En la siguiente ronda, Munar se enfrentará al belga Zizou Bergs.

En esos mismos dieciseisavos Jannik Sinner, actual nº 1 del ranking mundial de la ATP, se verá las caras con otro canadiense, en este caso Denis Shapovalov. Para llegar a esa instancia, el italiano derrotó por 6-3, 6-2 y 6-2 al australiano Alexei Popyrin en dos horas de encuentro.