Munar alcanza los octavos de Shanghái

Archivo - Jaume Munar (ESP) in action against Carlos Alcaraz (ESP) during the 2025 HSBC Championships, ATP 500 tennis tournament on 19 June 2025 at the Queens Club in London, England - Photo Daniel Bearham / Colorsport / DPPI - DANIEL BEARHAM / COLORSPORT / DP / AFP7 / Europa P

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar ha avanzado a octavos de final del torneo de Shanghái (China), octavo y penúltimo Masters 1.000 de la temporada, después de vencer este domingo al japonés Yoshihito Nishioka (6-4, 5-7, 6-1), y alcanza por primera vez esta ronda de un certamen de esta categoría en pista dura.

El balear, de 28 años y número 41 del mundo, empleó dos horas y 29 minutos para deshacerse del tenista nipón, que consiguió alargar la contienda al adjudicarse la segunda manga. Aún así, Munar logró cerrar su decimoctava victoria del año sobre pista rápida y espera ya al ganador del duelo entre el serbio Novak Djokovic y el alemán Yannick Hanfmann, procedente de la previa.

El de Santanyí sobrevivió a tres bolas de 'break' en el juego inicial y dispuso de dos pelotas de rotura en el octavo juego que no pudo aprovechar, pero se llevó el primer parcial con un quiebre en el último juego. Muchos más intercambios de iniciativa hubo en el segundo set, e el que Munar respondió con dos 'contrabreaks' a las primeras roturas de Nishioka pero no pudo hacer nada ante la tercera.

Sin embargo, no se vino abajo y arrasó en la definitiva manga, donde solo permitió al japonés sumar su primer servicio, rompiendo todos sus siguientes saques. Así, Munar alcanza sus primeros octavos de un Masters 1.000 en cemento, después de conseguirlos en tierra batida en el Mutua Madrid Open de 2023 y en Roma en 2024.