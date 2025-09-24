Publicado 24/09/2025 11:07

Munar cae ante Berrettini en su debut en Tokio

Jaume Munar of Spain gestures against August Holmgren and Johannes Ingildsen of Denmark during their men’s doubles tennis match to 2025 Davis Cup Qualifiers Second Round between Spain and Denmark at Club Tennis Puente Romano on September 14, 2025, in Mala - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

   MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El tenista español Jaume Munar, número 40 del mundo, perdió este miércoles (4-6 y 2-6) en 1 hora y 36 minutos contra el italiano Matteo Berrettini en la primera ronda del torneo de Tokio, de categoría ATP 500 y que se disputa esta semana sobre pista dura.

   El balear regresaba a las canchas tras el último Abierto de Estados Unidos, en el que firmó su mejor torneo en un 'Grand Slam' llegando a octavos de final, y después de representar a España en la Copa Davis, aunque no pudo con la superioridad del número 56 del ranking. Y lo hacía ante un complicado rival como Matteo Berrettini.

   El italiano amenazó con romper el saque desde el principio del partido con hasta tres bolas de 'break' a su favor, pero no lo conseguiría hasta en el quinto juego, justo después de salvar un 0-40 con su saque. Esta rotura le pesó al mallorquín, que ya no dispuso de más opciones al resto en todo el set, perdiéndolo por 4-6.

   Y el segundo parcial no pudo comenzar peor para Munar, que cedió su saque en el primer juego, yendo a remolque el resto del encuentro. Con el 1-2 en el marcador tuvo dos opciones para igualar el set, aunque le pasó lo mismo que al inicio del partido, no las aprovechó y al siguiente juego volvió a perder el servicio. Berrettini se mantuvo intratable y terminó cerrando el duelo con un 2-6.

