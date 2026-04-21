Munar: "Estoy un poco lejos del nivel al que me gustaría estar"

Jaume Munar of Spain attends his press conference during the Media Day for the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 21, 2026 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar admitió este martes que se ve actualmente "un poco lejos del nivel" al que le gustaría estar y que por este motivo considera que este año llega "diferente" a su participación en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada y donde siempre nota "el cariño de la gente".

"Creo que aún estoy un poco lejos del nivel al que me gustaría estar o al que estaba anteriormente, con lo cual creo que los pasos adelante, a día de hoy, aún pasan por mirarme a mí mismo y no tanto al oponente", expresó Munar a los medios en la Caja Mágica.

El balear siente "el cariño de la gente". "Es verdad que probablemente después del año pasado, con la Copa Davis, sí que a lo mejor algo más, pero siempre he notado el cariño de la gente en casa. Creo que aquí he tenido partidos muy buenos en estadios donde he sentido muchísimo el apoyo y, obviamente, sin ser un jugador de primera línea, siempre he tenido más apoyo probablemente del que hubiese soñado de 'chiquitito'", confesó.

"No siento ni nervios por tener la sensación de que tengo más apoyo de lo normal, ni tampoco nunca me ha defraudado el público español por tener la sensación de que no me apoyaban. Es un año diferente para mí porque me encantaría llegar con un nivel más alto, pero la realidad es la que es y la suerte que tengo de poder jugar el Mutua ya es mucha", añadió al respecto.

Por otro lado, el número 38 del mundo celebró haber vivido la experiencia de 2025 en la Copa Davis y reconoció que "por encima de cualquier cosa a nivel individual, fue una semana muy bonita, no solo con el equipo, sino con todo el país y toda la gente que estaba apoyando". "Fue algo realmente grande y meses de muchísimas emociones, pensando que dos semanas antes de la Davis también me casé", resaltó.

"Después, culminarlo como lo culminé, aunque no pudiéramos conseguir el título, creo que quedó para la historia esa semana. Y lo disfruté muchísimo. Es lógico quedarme con el pasado porque estoy convencido que aún nos quedan cosas muy bonitas para vivir, tanto a nivel individual como a nivel selección, que creo que tenemos una para competir y ganar la Copa Davis, pero la realidad es que ese noviembre de 2025 quedará siempre marcado", sentenció Munar.