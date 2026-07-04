Munar no puede con Lehecka en su techo de Wimbledon

Jaume Munar, Wimbledon - Europa Press/Contacto/Godfrey Pitt

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar cedió (6-4, 6-4, 4-6, 6-4) ante el checo Jiri Lehecka en tercera ronda de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, mismo resultado que el año pasado y el mejor de su carrera en la hierba londinense, tras un partido igualado pero a remolque desde el inicio.

El balear, que había sumado dos buenas victorias por la vía rápida en el All England Tennis Club, se despidió en el tercer asalto, a las puertas de romper su techo aunque Lehecka no dio mucha opción. El checo, 13º cabeza de serie, llevó la voz cantante y solo abrió un poco esa puerta en el tercer set, sin caer en la frustración.

Munar se despidió con la sensación de haber luchado y alcanzado un buen nivel competitivo, el que busca en un 2026 complicado por las lesiones y la vuelta al ritmo que desbordó en 2025 como uno de los jugadores revelación de la ATP. El checo aprovechó mejor sus bolas de 'break', como en el inicio del primer set, donde tomó la renta que le llevó por delante hasta apuntarse la manga.

En el segundo se repitió la historia en contra de un Munar que perdió su saque en la primera opción que dio a su rival, en el quinto juego, y después en el octavo no aprovechó la suya para igualar un parcial que también se le escapó con 6-4. El balear se asomó al abismo con un idéntico inicio de tercer set, pero fue capaz de dar la vuelta al guion con agresividad al resto.

El español sumó dos 'breaks' seguidos y los últimos tres juegos para forzar el cuarto set, muy igualado de nuevo y con Munar salvando bola de 'break' en el quinto juego. Contrariado, Lehecka se aferró a la hierba de la pista 12 del club londinenses y Munar dejó escapar su opción de alargar el encuentro con un inoportuno 'break' en el noveno juego, tras el cual se acabó la contienda.

Lehecka empató (2-2) los duelos directos con Munar para volver a la cuarta ronda de Wimbledon tres años después, donde se medirá con el alemán Alexander Zverev. El campeón el mes pasado en Roland Garros venció (6-2, 7-6(2), 6-4) al estadounidense Marcos Girón para alcanzar los octavos de final en Londres por cuarta vez, su mejor resultado, en busca de superarse en una superficie esquiva.