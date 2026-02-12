Munar va en serio y se mete en cuartos de final de Róterdam

Archivo - Jaume Munar - Alexandre Martins / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Feb.

El tenista español Jaume Munar doblegó (7-6(8), 3-6, 6-3) al ruso Karen Khachanov este jueves para avanzar a cuartos de final en el torneo ATP 500 de Róterdam, en busca del primer título de su carrera.

Después de un 2025 de consolidación en el circuito, del número 62 al 33 del mundo, el balear demostró que va en serio en la cita neerlandesa y que su tenis en pista dura bajo techo sigue creciendo. Munar se impuso al quinto favorito tras más de dos horas y media de partido con un tercer set impoluto.

El español aseguró el 88% de los puntos jugados con primer saque (43/49) y solo concedió una bola de 'break' en todo el partido, la que le costó el segundo parcial. En el primero, Munar ya dejó claras sus intenciones, peleando durante más de una hora para ponerse por delante con una tensa muerte súbita.

Tras su segunda victoria en Róterdam esta semana, el balear, mostrando su progresión en superficie dura, buscará su billete a semifinales contra el tercer cabeza de serie, el kazajo Alexander Bublik, o el alemán Jan-Lennard Struff.