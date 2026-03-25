El Mundial conocerá sus últimos seis participantes en una repesca que implica a 22 selecciones

Archivo - 20 June 2024, North Rhine-Westphalia, Gelsenkirchen: Italy's team line up for the team's photo ahead of the UEFA Euro 2024 Group B soccer match between Spain and Italy at Arena auf Schalke. Photo: David Inderlied/dpa - David Inderlied/dpa - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 conocerá en los próximos días los últimos seis equipos que participarán en la competición, que saldrán de las repescas europeas (4) y del resto de confederaciones, implicando a selecciones del nivel de la tetracampeona del mundo Italia, Turquía, Polonia o Dinamarca.

A menos de tres meses para que la Copa del Mundo 2026 arranque, aun 22 selecciones mantienen vivo el sueño de participar en el torneo. Sin embargo, sólo seis de ellas alcanzarán la fase final del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Entre ellas, 16 selecciones europeas lucharán por cuatro puestos, mientras que dos de la Concacaf, una de Oceanía, una de África, una de Asia y una de Sudamérica harán lo propio por los otros dos billetes restantes.

En Europa, las 16 selecciones han quedado encuadradas en cuadros de cuatro equipos, donde los equipo que consigan ganar el primer duelo --semifinales-- pasará a jugarse el puesto en el Mundial en un partido decisivo. Así, las selecciones europeas quedaron encuadradas de la siguiente manera: Llave A (Gales/Bosnia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte), Llave B (Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania), Llave C (Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía/Rumania) y Llave D (República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte).

Entre las candidatas a estar en el Mundial, destaca la presencia, por tercera repesca consecutiva, de Italia. Los transalpinos volvieron a ser incapaces de conseguir la clasificación directa en un grupo dominado con puño de hierro por la Noruega de Erling Haaland, que goleó al tetracampeón del mundo en sus dos enfrentamientos directos (3-0 y 1-4). Ahora, los italianos, que no participan en un Mundial desde Brasil 2014, buscarán su pase ante Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina.

El primer paso para hacerlo será ganar en el duelo de semifinales a Irlanda del Norte en Bérgamo, algo que ha conseguido en las cinco ocasiones que los norinlandeses han visitado Italia. Después, en la final tendrían que superar al vencedor del Gales-Bosnia y Herzegovina, en el que los galeses quieren superar por primera vez en su historia a los bosnios, ya que hasta el momento el balance es de dos empates y dos derrotas.

En la segunda llave, posiblemente la más abierta y competida de todas, selecciones de segundo nivel europeo como Ucrania, Suecia, Polonia y Albania lucharán por estar en la cita mundialista. En la primera semifinal, los ucranianos, que no juegan un Mundial desde 2006, se medirán a una Suecia que quiere regresar a la Copa del Mundo tras ausentarse en Qatar 2022. En la otra semifinal, la Polonia de Robert Lewandowski quiere repetir por tercer Mundial consecutivo y para ello deberá superar a una Albania que sueña con debutar en una fase final.

Un favorito más claro tiene la Llave C, en la que Turquía de Arda Güler y Kenan Yildiz, segundos en el grupo de clasificación de España, tendrá que superar primero a Rumanía en Estambul, para después hacer lo propio en una hipotética final ante el ganador del Kosovo-Eslovaquia, en el que el equipo liderado en el campo por el delantero del RCD Mallorca Vedat Muriqi buscará el primer Mundial de su historia.

Por último, República Checa, que se enfrenta a Irlanda, y Dinamarca, que hará lo propio ante Macedonia del Norte, apuntan a vivir un duelo en la final. Tanto checos como daneses parten como favoritos en sus respectivas semifinales, aunque no deben fiarse de sus rivales, ya que Irlanda viene de ganar sus últimos tres partidos --Armenia, Portugal y Hungría--, y Macedonia ya sabe lo que es eliminar a un 'coco', Italia, en una repesca mundialista.

Y más allá de las repescas europeas, R.D. del Congo, espera rival entre Nueva Caledonia y Jamaica por un puesto para la que sería su primera presencia mundialista con esa denominación, ya que estuvieron presentes en Alemania 1974 como Zaire. Mientras, en el otro billete lo lucharán Iraq, Bolivia y Suriname, siendo la selección sudamericana la favorita para lograr el billete, aunque para hacerlo deberá ganar dos partidos, primero a Suriname y posteriormente a Iraq. Dos minitorneos que se jugarán enteramente en México, en Guadalajara y Monterrey, dos de las sedes del próximo Mundial.