Muniain: "Hay que creer en el Athletic hasta el final"

Sobre los insultos racistas a Williams: "Es un tema hablado en el vestuario y esperamos que no suceda"

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Athletic Club Iker Muniain ha asegurado, de cara al partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey del jueves en Granada, que se debe "creer" en el equipo y en que pueda acceder a la final, defendiendo el 1-0 de San Mamés, por su trayectoria en la historia de la competición y por el buen momento en que están.

"Si te meten ellos un gol rápido se pondrá cuesta arriba, pero pase lo que pase hay que creer hasta el final, es lo que ha hecho este equipo en este trayecto de Copa, en eliminatorias muy complicadas que se nos pusieron dos muy en contra y el equipo tiró de corazón, de fe y de creer hasta el final", manifestó en rueda de prensa.

Se mostró cauto respecto a esa "mínima" ventaja de la ida, y receloso de un Granada que está mejor que el Athletic en Liga. "El 1-0 se gestiona sabiendo que es un resultado que te da una mínima ventaja, y que te enfrentas a un equipo que juega de local, conlleva un gran ambiente en contra. Y sabiendo que si marcamos un gol, tienen que marcar tres", avisó.

"No me gustaría hablar de favoritismo, porque es muy difícil. Es una semifinal de Copa, los dos equipos nos jugamos tanto que no sé qué decir. Llevamos una ligera ventaja, en Liga están delante nuestro y han hecho las cosas muy bien, va a ser un partido muy igualado", destacó sobre el Granada.

No obstante, ve bien al Athletic. "Hemos venido hablando de toda la ilusión y energía que unas semifinales de Copa generan. Y estamos reforzados después de haber ganado en San Mamés contra un gran rival como el Villarreal. Hay que mostrar el carácter que hemos mostrado siempre en el Athletic. Su afición apretará, pero son los partidos que todo futbolista quiere jugar. Son definitorios y hay que afrontarlos como si fueran una final", definió.

También reconoció que tiene la 'espinita' de no haber podido jugar más que una final de las tres que disputó el Athletic, por lesión, y de no haber podido levantar el título. "Es 'espinita' por el simple hecho de poder haber disputado varias finales y de no haber conseguido nunca el título, tampoco hay que ir más allá del jueves. Nuestra prioridad es el partido en Los Cármenes y no nos desgastamos más pensando en qué puede pasar si nos clasificamos", relativizó.

"Sabemos que podemos hacerles daño y cómo hacerlo. En San Mamés generamos gran cantidad de ocasiones y pudimos marcar algún gol más, pero cada partido es diferente y hay que estar preparados para todos, como que se pongan por delante. El objetivo es estar en la final pero para llegar hay que pasar esta dura batalla del jueves", explicó.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que el Athletic abandone un partido si Iñaki Williams vuelve a recibir insultos racistas desde la grada, como sucedió en Cornellà, no quiso confirmarlo. "Los insultos racistas que hubo no son del agrado de nadie, son de una minoría. También nos quedamos con el recibimiento y el buen hacer de la afición del Tenerife, donde fue aplaudido. Es un tema que hablamos en el vestuario y esperamos que nunca más sucedan esos insultos", apuntó.