Munir El Haddadi: "Vimos los misiles e impresiona, sentí miedo y preocupación por mi familia"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista hispano-marroquí Munir El Haddadi, que defiende la camiseta del Esteghlal FC de la Iran Pro League, explicó que sintió "miedo y preocupación" al salir de Irán por la escalada del conflicto en Oriente Medio, debido a los ataques lanzados contra Irán por Estados Unidos e Israel y a los contraataques iraníes.

"Vimos los misiles y es algo que impresiona. Es la primera que vivo esta situación, pero la preocupación ya ha pasado, estoy bien, estoy aquí", relató el jugador a los micrófonos de Carrusel Deportivo de la Cadena SER a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Munir narró cómo se enteró del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, país donde reside actualmente. "Estábamos a punto de despejar y la azafata nos dijo que teníamos que bajarnos del avión porque se suspendían los vuelos. Al poco rato, un amigo me mandó un mensaje diciéndome que acababan de atacar Irán", afirmó.

"Sentí un poco de miedo y preocupación por lo que pudiese pensar mi familia al estar incomunicado, pero ya le he enviado mensajes de que está todo bien", señaló el futbolista que todavía no sabe nada sobre la posible vuelta de nuevo al país asiático y que con el único que pueden es con la persona de seguridad del equipo iraní.

El exinternacional español contó que desde hace ya unos meses desde el club empezaron a organiza charlas por si pasaba algo así y que estuvieron cuatro o cinco días sin internet. "Cuando pasó esto, nos fuimos una semana y cuando volvimos ya había normalidad", indicó.

Otro futbolista que se ha visto afectado por los ataque ha sido Iván Sánchez, del Sepahan SC. "En principio nos enteramos de todo lo ocurrido porque teníamos un vuelo a Dubái el sábado, porque jugamos el viernes en Teherán y teníamos libre hasta el martes e íbamos a Dubái", añadió.

"Veíamos algunos misiles que se estrellaban en el cielo contra las defensas de Irán. Tardamos como unas 12 horas más o menos en llegar a la frontera con Turquía y es verdad que no tuvimos problemas por tener visado español. Hasta el primer aeropuerto cercano tardamos dos horas, donde tuvimos que esperar desde las cinco de la mañana hasta las doce y media, que ha salido el vuelo hasta Estambul", concluyó.