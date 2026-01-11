Munuera Montero: "Arbitrar el Clásico es un orgullo y una responsabilidad brutal"

Archivo - Jose Luis Munuera Montero looks on during the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and RCD Mallorca at Reale Arena on April 12, 2025, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

El árbitro andaluz José Luis Munuera Montero ha asegurado que pitar este domingo el Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid de la final de la Supercopa de España es "un orgullo y una responsabilidad brutal", y espera que ambos equipos puedan ofrecer "un gran partido" en Yeda.

"El trabajo está hecho, la ilusión está sobre la mesa y esperamos que sea un gran partido. Es un Clásico, quizás el partido más mediático a nivel mundial. Es un orgullo y una responsabilidad brutal para nosotros, para el colectivo arbitral y para la Federación", señaló en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El jiennense, de 42 años, desveló cómo afrontan partidos de esta envergadura. "Nosotros preparamos las charlas en varios aspectos. Del trabajo en equipo me encargo yo, y luego está el análisis técnico-táctico, del que se encargan de mis compañeros", subrayó, destacando el trabajo de sus dos asistentes.

"Al igual que solo sale mi foto para bien o para mal, creo que también es justo darle el espacio que se merecen a mis dos compañeros, que son los que me han ayudado a poder dirigir hoy esta final, que son Nono -Antonio Martínez- e Iñigo -Prieto-. Ellos se merecen este reconocimiento, porque al final nadie consigue las cosas solo. Aquí, trabajando en equipo, es como se pueden conseguir los hitos como este", afirmó.

Por último, reconoció también la "gran responsabilidad" que tienen los colegiados de Primera y Segunda División en ayudar a los más jóvenes a que continúen el camino del arbitraje. "Ayer tuve la oportunidad de tener una videollamada con un compañero de tan solo 13 años que, como todos, estaba dudando si seguir, si no seguir. Yo le intenté animar", apuntó. "En un colectivo de 18.000 árbitros en toda España, no nos podemos permitir que se nos vayan árbitros, y tan jóvenes", finalizó.