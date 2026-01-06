Munuera Montero pitará la final de la Supercopa y Díaz de Mera Escuderos y Busquets Ferrer, las 'semis'

Jose Luis Munuera Montero looks on during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Athletic Club at El Sadar on January 3, 2026, in Pamplona, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El colegiado andaluz José Luis Munuera Montero será el encargado de pitar la final de la Supercopa de España masculina, que se disputará el domingo 11 de enero, mientras que el castellano-manchego Isidro Díaz de Mera Escuderos dirigirá la primera semifinal, entre el FC Barcelona y el Athletic Club, y el catalán Mateo Busquets Ferrer, la segunda que enfrentará al Real Madrid y al Atlético de Madrid.

Munuera Montero, que estará ayudado en las bandas por Íñigo Prieto y Antonio Martínez, y en el VAR por Trujillo Suárez, arbitrará la segunda final de su carrera, después de la final de Copa del Rey entre el Athletic Club y el RCD Mallorca que digirió en la temporada 2023-24.

El primero en aparecer será Díaz de Mera Escuderos, que se estrena en esta competición con la primera semifinal de la Supercopa entre el FC Barcelona y el Athletic Club, este martes a las 20.00 horas. Los asistentes serán Diego Santaúrsula y Rubén Campo y Figueroa Vázquez estará al frente del VAR. Con el Barça tiene un balance de 4 victorias azulgranas y 2 derrotas, mientras que los vascos solo han ganado 3 encuentros de los 12 en los que les pitó el de Daimiel.

Y la segunda semifinal, entre Real Madrid y Atlético, la pitará Busquets Ferrer, que también debuta en la Supercopa de España, con Gonzalo García y Adrián Díaz en las bandas, y Quintero González en el VAR. El Real Madrid nunca ha perdido con el colegiado catalán, que ya pitó el derbi de la pasada temporada en el Metropolitano (1-1). Mientras que solo ha arbitrado en tres ocasiones al conjunto rojiblanco, con un triunfo, un empate y una derrota de balance.