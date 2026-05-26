Muriqi: "El Mallorca siempre ha sabido levantarse y creo en eso con todo mi corazón"

Vedat Muriqi of RCD Mallorca looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and RCD Mallorca at Montilivi stadium on May 01, 2026 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero kosovar del RCD Mallorca, Vedat Muriqi, aseguró que siente también como la afición "dolor y tristeza" por no haber podido evitar el descenso a LaLiga Hypermotion, pero tiene claro que el club "siempre ha sabido levantarse" y que cree firmemente que lo volverá a hacer y "volverá al lugar que merece".

"Hoy las palabras realmente cuestan porque el dolor y la tristeza que sienten ustedes, yo también lo siento en lo más profundo de mi corazón. Durante toda la temporada reímos juntos, sufrimos juntos. Vivimos momentos difíciles, pero nunca perdimos la fe los unos en los otros", señaló Muriqi en un post en su perfil oficial de la red social 'X'.

El futbolista internacional, segundo máximo goleador de LaLiga EA Sports con 23 tantos, confesó que "cada vez" que salió al campo con el equipo bermellón sintió "la responsabilidad de defender esta camiseta" y que "siempre" le dio "fuerza" sentir el "apoyo detrás" de los aficionados.

"El fútbol a veces puede ser muy cruel. Pero todo el que conoce el espíritu del Mallorca sabe una cosa: este club siempre ha sabido levantarse. Y yo creo en eso con todo mi corazón. Hoy estamos tristes, dolidos, pero este escudo volverá al lugar que merece porque la historia del Mallorca nunca se ha escrito con rendición. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en cada momento", sentenció.