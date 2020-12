Murthy: "Peter Lim mantiene intacta su pasión por el Valencia desde el primer día"

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Valencia, Anil Murthy, dejó claro que el dueño del club, Peter Lim, "mantiene intacta su pasión desde el primer día" por la entidad 'che', y que no tiene previsto venderlo tal y como demuestra con una "gestión responsable en una época tan difícil como la actual", mientras que avisó de que no han dejado durante "todo este tiempo" de buscar una solución para finalizar el Nuevo Mestalla.

"Desde Singapur, Peter Lim está muy pendiente del día a día de la gestión del club y del equipo, tenemos una comunicación constante y diaria y nos aconseja a la hora de tomar decisiones. Su pasión por el club se mantiene intacta desde el primer día", expresó Murthy durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de este viernes, en declaraciones recogidas por la web del club.

El directivo, que antes había calificado como "absolutamente falso" que Lim o él mismo hubiesen dicho que la afición valencianista "es racista o que hay odio hacia Singapur y su gente", respondió así a una pregunta sobre el posible "ninguneo al valencianismo, al escudo y al sentimiento" por parte del multimillonario, el cual "está plenamente implicado con Valencia y con la sociedad valenciana, tal como ya ha demostrado en diferentes ocasiones".

Además, aseveró que el singaporense no tiene previsto dejar el Valencia. "Ya hemos dicho muchas veces que Meriton no vende. Lo único que ha hecho el señor Lim es seguir metiendo dinero en el Valencia y su compromiso en la continuidad se demuestra con esta gestión responsable en una época tan difícil como la actual", remarcó.

En este sentido, el presidente valencianista advirtió que "no se ha devuelto ningún importe a Meriton, ni de principal, ni de intereses" y que "hasta la fecha se han ido renovando los préstamos a su vencimiento", desmintiendo que se hayan marcado "plazos cortos" para que la empresas se quede "con los activos" de la entidad.

"El apoyo financiero de Meriton al club ha sido y es, absoluto e incuestionable, y creo que es legítimo que un acreedor proteja sus posiciones de crédito. Lo que está haciendo Meriton para que ustedes lo entiendan es poner en valor sus posiciones de crédito, es decir, la recuperabilidad de sus préstamos", zanjó.

Sobre el Nuevo Mestalla, en el centro de la actualidad por el ultimatum dado por el Ayuntamiento avisando que el próximo 15 de mayo el 15 de mayo acaba el periodo de la ATE (Actuación Territorial Estratégica), Murthy afirmó que son "conscientes de la importancia" de finalizarlo e hizo hincapié "en el importante esfuerzo realizado en la inversión llevada a cabo hasta la fecha".

De todos modos, recordó que el recinto se diseñó "hace más de una década con unas dimensiones enormes y con un coste pendiente de invertir muy relevante" y eso ha provocado que las empresas que han mostrado su interés en acabarlo no lo hayan visto "factible". "Estamos trabajando para buscar una solución, no hemos dejado de hacerlo en todo este tiempo", expresó.

El directivo resaltó que comparten "la preocupación" de los accionistas porque buscan "lo mismo, finalizar el estadio y que puedan disfrutar del mismo no solo los valencianistas sino toda la sociedad valenciana".

SIN LA VENTA DE MESTALLA NO SE PUEDE ACABAR EL NUEVO ESTADIO

Sin embargo, el nuevo estadio no se podrá terminar si no se vende Mestalla. "Esta es una realidad que no podemos obviar. Se han de dar muchos movimientos en simultáneo para hacer factible la operación, y todo ello se debe trabajar de forma conjunta. Ojalá en breve pueda dar buenas noticias a los valencianos sobre este importante proyecto para el valencianismo y la ciudad", admitió.

Por ello, "en absoluto" perderán la ATE. "La Administración nos ha pedido hechos porque también quiere echar una mano en este proyecto. Tenemos que llegar con un plan concreto y eso es lo que esperamos hacer en los próximos meses", manifestó.

"Vamos a solicitar una ampliación de la ATE, pero estarán de acuerdo conmigo en que, después de tantos retrasos y de tantos movimientos frustrados intentando arrancar el proyecto, sería mucho mejor para todos que llegáramos de la mano del adquirente del suelo de Mestalla con los requerimientos concretos por su parte", agregó el dirigente.

Pero si no consiguen dicho adquiriente "en un plazo medianamente corto", tanto el club como el Ayuntamiento tendrán que hacer "un esfuerzo conjunto para llegar algún tipo de acuerdo para la extensión y con compromisos por ambas partes" porque consideran que la venta del suelo de Mestalla "es muy difícil, pero sin la extensión de la ATE más".

Y si no se logra esta ampliación, Murthy puntualizó que "se perderían 39.000 m2 de suelo comercial terciario en el ámbito de Mestalla, sin que afecte de forma relevante en el ámbito del nuevo estadio". "Por ello, hemos realizado una valoración a través de un experto independiente y hemos ajustado los valores del activo a un escenario sin ATE de forma que su pérdida no tenga un impacto patrimonial", recalcó.

"VENDER NO SIGNIFICA RENUNCIAR A LA AMBICIÓN DEL CLUB"

"No queremos convertir este tema en un asunto político, que no beneficia al futuro del proyecto y alimenta rumores negativos para llevarlo a cabo. Desgraciadamente, desde la última reunión con la alcaldía no ha habido avances significativos que nos permitan acudir de nuevo con una propuesta concreta tal y como acordamos. Seguimos trabajando para que así sea lo antes posible y poder realizar conjuntamente un proyecto tan importante para club y ciudad", sentenció.

Por otro lado, el presidente 'che' aseguró que el plan deportivo "sigue pasando por hacer una plantilla competitiva, basada en la potenciación de la Academia y con un coste más ajustado a la nueva realidad del fútbol mundial". "Vender jugadores no tiene que significar tener que renunciar a la ambición del club, se trata de seguir planificando y haciendo bien las cosas", explicó.

"Confiamos plenamente en la actual plantilla y en nuestro cuerpo técnico, encabezado por un gran entrenador como es Javi Gracia. Seguimos trabajando juntos y estamos viendo como este equipo joven sigue creciendo y todos los aficionados van a estar orgullosos del mismo", concluyó