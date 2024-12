El museo 'Legends' abre sus puertas a los 'Talleres de Reminiscencia a través del fútbol' de LaLiga

Visita de personas mayores al museo Legends presented by LaLiga.

Visita de personas mayores al museo Legends presented by LaLiga. - LALIGA

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El museo 'Legends, The Home of Football, presented by LaLiga' fue testigo de una visita de un grupo de personas de la tercera edad que viven en la Residencia Ballesol de Alcobendas, con o sin deterioro cognitivo, daño cerebral o problemas de salud mental, para poder revivir algunas de sus memorias a través del fútbol, según un comunicado.

Una visita que está enmarcada dentro del proyecto 'Talleres de Reminiscencia a través del fútbol', que la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV) y la Fundación LaLiga desarrollan en colaboración desde hace más de un año, y que trata de "estimular y recuperar aquellos recuerdos asociados a la infancia, la juventud y la madurez a través del fútbol, de personas mayores, con o sin deterioro cognitivo, daño cerebral o problemas de salud mental".

Acompañados por cuidadores del centro y de familiares, así como de los dinamizadores y exfutbolistas Manolo Rubio y Marcelino Pérez, varios usuarios de este taller han tenido la oportunidad de ver de cerca recuerdos y momentos memorables del fútbol de su época. "Todo esto que veo yo lo he vivido. Siempre me alegro cuando los equipos españoles ganan", dijo Carmén, una de las visitantes.

Por su parte, la directora de la Fundación LaLiga, Olga de la Fuente, señaló que la "fuerza" del fútbol español "es atemporal, une a personas de muchísimas edades y en este caso sirve para reavivar todos los recuerdos, experiencias y momentos tan bonitos de la vida de estas personas".

"Estoy muy emocionada porque a través de los Talleres, ellos van haciendo su libro de vida a través del fútbol y te van transmitiendo esas emociones y experiencias vividas. Esta visita al museo también es un espacio de convivencia, un punto de encuentro para que salgan de la residencia, para que interactúen y tengan ese sentido de comunidad", agregó.

Por su parte, Roberto Solozábal, vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV) y ex jugador del Atlético de Madrid, comentó que la idea "es que las personas mayores que participan en los talleres recuerden momentos de su vida a través del fútbol". "El fútbol es una excusa, pero lo que hace es aflorar recuerdos de toda su vida. Eso genera unos sentimientos muy bonitos a todos ellos", aplaudió.

Según informó LaLiga, durante la presente temporada se realizarán un total de 40 'Talleres de Reminiscencia a través del fútbol' repartidos en multitud de ciudades españolas, y con el apoyo de las Asociaciones de Veteranos de los clubes de LaLiga, demostrando de esta manera "el firme compromiso del fútbol profesional con este colectivo de personas y la importancia de su visibilidad y cuidado".