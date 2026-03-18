Musso sujeta a un Atlético con billete para cuartos de Champions League

18 March 2026, United Kingdom, London: Atletico Madrid goalkeeper Juan Musso (R) makes a save during the UEFA Champions League round of sixteen, second leg soccer match between Tottenham Hotspur and Atltico Madrid at the Tottenham Hotspur Stadium. Photo: - John Walton/PA Wire/dpa

El guardameta argentino fue clave en un sufrido encuentro en Londres con derrota (3-2) para certificar el pase a la siguiente ronda europea

LONDRES, 18 Mar. (Del enviado especial de Europa Press, Carlos Herráez) -

El Atlético de Madrid ha sellado este miércoles su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-26, pese a caer por 3-2 en su visita al Tottenham Hotspur en la vuelta de octavos, tras un pobre encuentro de un equipo rojiblanco sujeto a su estelar portero Juan Musso y haciendo buena la renta (5-2) cosechada en la ida del Riyadh Air Metropolitano.

El cuadro rojiblanco volverá a estar presente entre los ocho mejores de la competición dos temporadas después, para medirse ahora al FC Barcelona y siendo la octava vez en el presente siglo, todas ellas con Diego Pablo Simeone en el banquillo. Eso sí, de por medio sufrió en el Tottenham Hotspur Stadium, donde los locales soñaron por momentos con la machada.

El arranque del partido fue el esperado, con un Tottenham aguerrido y lanzado al ataque desde el pitido inicial. El técnico croata Igor Tudor dejó los experimentos en Madrid y puso en liza un once muy titular con Guglielmo Vicario en portería y Randal Kolo Muani como referencia en el ataque, acompañado en el costado zurdo por Xavi Simons. Precisamente por ese flanco los locales cargaban todos los ataques, sabedores del déficit defensivo colchonero con Nahuel Molina.

Pero la primera gran ocasión de peligro fue visitante, en lo que fue el primer acercamiento al área de Vicario. La jugada acabó en el fondo de las mallas; sin embargo, la acción fue anulada al estar Ademola Lookman en fuera de juego. Ese primer aviso del Atlético no amedrentó a los 'spurs' en su ímpetu por meterse en la eliminatoria si llegaba un primer gol suyo.

Y de hecho, así fue. Juan Musso había desbaratado varias ocasiones de los londinenses, pero a la media hora nada pudo hacer en un cabezazo de Kolo Muani. El francés se había colado entre los centrales, en concreto a la espalda de Robin Le Normand, para rematar a placer un centro llovido de Mathys Tel, haciendo soñar a un estadio que subió entonces los decibelios.

El cuadro del 'Cholo' trató de responder a ese primer golpe nada más sacar de centro con un tímido disparo a puerta de Lookman que llegó a manos del portero italiano. El Atlético necesitaba mejorar de modo urgente porque estaba siendo arrollado por un Tottenham Hotspur crecido. Pero nada más lejos de la realidad el asedio inglés continuó para terminar por desgañitar a un Simeone visiblemente enfadado con sus futbolistas.

Y es que por esa banda derecha colchonera imprimía todo el peligro el conjunto de Tudor que vio cómo cinco minutos después de esa primera alegría en forma de gol, Musso volvía a aplacar una magnífica jugada local; achicó a la perfección los espacios a Tel en el mano a mano, para que este no celebrase un segundo tanto 'spur' que habría metido miedo.

Por ello, los colchoneros buscaron sacudirse el empuje británico con dos buenas acciones en los compases finales de la primera parte. Primero lo probó Julián Álvarez, muy desaparecido hasta el momento, pero su golepo rozó en Kolo Muani y besó el larguero por la parte alta. Un minuto después el protagonista fue su compatriota Giuliano Simeone con un disparo que cambió de trayectoria por un toque en el 'Cuti' Romero y que paró Vicario.

Con ese atisbo de respuesta rojiblanca se llegó al descanso, el cual no trajo consigo ninguna sustitución y ambos equipos salieron con las espadas en todo lo alto. Y esos instantes de tanteo inicial los aprovechó el Atlético para igualar el marcador. Tras un lance embarullado en la frontal del área colchonera y que dejó a Simons en el suelo, cuajó un contragolpe.

El balón llegó a los pies de Lookman, que puso en bandeja en el punto de penalti el tanto de la 'Araña', un derechazo potente y alto marca de la casa. Simeone respiró por la importancia de empatar nada más volver de los vestuarios. No obstante la alegría duró muy poco, lo que tardó Simons en enganchar un certero disparo desde fuera del área para batir a Musso por la esquina inferior izquierda y volver a encender a las gradas.

Al calor de su afición, el Tottenham buscaba la machada con un tercer tanto y el guardameta argentino tenía una misión: vestirse de héroe para su equipo, mostrándose un auténtico muro. El español Pedro Porro probó de su medicina a la hora de partido en una gran intervención del portero.

Todo intento colchonero de desquitarse de la agónica presión inglesa pasaba por las botas de Julián Álvarez, que bajaba a recibir el balón. En una de esas acciones, en el minuto 69 se cosió el esférico al pie para deshacerse de dos defensores y llegar al área, pero Vicario evitó su gol. Cinco minutos después lo probó la 'Araña' de falta y de nuevo el portero local se interponía, mandando el balón a córner con su estirada.

Y en ese saque de esquina, la 'Araña' se vistió de asistente para centrar a la cabeza de un Dávid Hancko adelantado a la zaga, marcando sin oposición en el primer palo. Simeone se tranquilizó arrodillándose y cerrando los ojos, pues los cuartos estaban más cerca. Esa acción, sumada al grave error en defensa que casi cuesta el tercer gol del Atlético, supuso que parte de la afición 'spur' abandonase sus localidades.

Quienes no se salieron antes del feudo inglés vieron cómo su equipo moría en esta edición de la Champions League con dignidad. Fruto del incesante empuje, y justo cuando se cumplía el 90, Josema Giménez, que acababa de entrar, cometió penalti con una zancadilla evidente. Simons fue el encargado de firmar la victoria insuficiente desde los 11 metros.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: TOTTENHAM HOTSPUR, 3 - ATLÉTICO DE MADRID, 2 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

TOTTENHAM HOTSPUR: Vicario; Porro (Bergvall, min.74), Romero (Danso, min.81), Dragusin (Udogie, min.66), Van de Ven, Spence; Simons, Sarr, Gray (Gallagher, min.81), Tel (Olusesi, min.81); y Kolo Muani.

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina (Koke, min.63), Le Normand, Hancko, Ruggeri; G. Simeone (Giménez, min.87), Llorente, Cardoso, Lookman (Sorloth, min.63); Griezmann (Baena, min.84) y Julián Álvarez (Nico González, min.84).

--GOLES:

1-0, min.30: Kolo Muani.

1-1, min.47: Julián Álvarez.

2-1, min.52: Xavi Simons.

2-2, min.75: Hancko.

3-2, min.90: Xavi Simons (p).

--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE). Amonestó con tarjeta amarilla a Porro (min.56), Vicario (min.59), Romero (min.70) y Udogie (min.72) por parte del Tottenham Hotspur, y a Ruggeri (min.28), Lookman (min.56) y Sorloth (min.90+2) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Tottenham Hotspur Stadium, 49.568 espectadores.