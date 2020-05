El Mutua Madrid Open depende de que no se juegue el US Open y sí haya Roland Garros

Tenis.- El Mutua Madrid Open depende de que no se juegue el US Open y sí haya Ro

Tenis.- El Mutua Madrid Open depende de que no se juegue el US Open y sí haya Ro - OSCAR J. BARROSO / AFP7 - Archivo

Feliciano López da las claves del calendario para que el torneo madrileño se dispute en septiembre

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, explicó este viernes que mantiene "la esperanza" de que se dispute la cita de la ATP y la WTA en septiembre, pero reconoció que sigue dependiendo de varios escenarios, donde podría perjudicar la celebración del US Open y no tendría sentido sin Roland Garros.

Feli, que puestos a pedir desearía estar ahora mismo jugando en París contra Rafa Nadal y bajo el techo que se iba a estrenar en la Central, repasó la actualidad del calendario del tenis y las opciones que sigue teniendo el Masters 1.000 madrileño de disputarse después de ser cancelado por la pandemia de coronavirus.

"Nosotros anunciamos la cancelación porque en esos momentos era lo que nos tocaba hacer. Ahora hay una pequeña posibilidad de poder jugar en septiembre. No perdemos la esperanza. Estamos haciendo todo lo posible, con un escenario a puerta cerrada. La ATP no obliga a celebrar los torneos, cada uno tiene que evaluar la situación y ver si a puerta cerrada puede llegar a sobrevivir", dijo en declaraciones a Teledeporte, recogidas por Europa Press.

El director del torneo de la Caja Mágica explicó que sigue haciendo todo lo posible para que se juegue el torneo. "Estamos haciendo todo lo posible para que se pueda jugar en septiembre antes de Roland Garros si es que se celebra. Este sería nuestro escenario ideal. Una vez presentemos todo a la ATP y la WTA necesitamos su aprobación", afirmó, antes de explicar varias condiciones.

"Necesitamos que Roland Garros se celebré porque si no se celebra no tiene sentido los torneos previos en tierra batida. Y tenemos un poco de miedo de la celebración del US Open. Si el US Open se celebra nos podría perjudicar un poco porque habría muy poco tiempo entre Roland Garros y US Open, que está una semana más tarde de lo que suele por los Juegos. No nos ayuda a que los jugadores tengan tiempo de llegar, adaptarse al torneo y luego ir a París", indicó.

La cita de Nueva York mantiene de momento sus fechas originales, del 24 de agosto al 13 de septiembre, mientras que el Abierto de Francia pretende jugar del 20 de septiembre al 4 de octubre. "Si no hay más torneos que acompañen a estos de Grand Slams, si se celebran o no, si no se juega nada ante de Nueva York obviamente no es lo ideal", explicó sobre distintas opciones.

"Seguramente muchos jugadores querrían jugar, pero luego jugar otro 'Grand Slam' seguido sin tener después un plan de torneos estructurado. El 15 de junio sabremos más cosas, es la fecha límite que se han puesto en el US Open para tomar una decisión. No perdemos la esperanza. Hace un mes era diferente mi pensamiento, no podía imaginarme que podría haber algo de tenis. Ahora tengo algo de esperanza y ojalá la situación sanitaria siga mejorando", añadió.

En cuanto a su carrera como jugador, Feliciano apuntó que los últimos años le han dado resultados y motivación como para no pensar en la retirada, a pesar de una situación sin precedentes por culpa del COVID-19. "Nunca había estado tanto tiempo sin jugar. Estos primeros días han sido muy duros. Tenemos mucho tiempo todos para estar preparados físicamente. Hay que ir despacio porque puede haber una plaga de lesiones", apuntó.