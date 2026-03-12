El Mutua Madrid Open eleva su oferta de hospitalidad con el lanzamiento de los renovados Sky Seats. - MUTUA MADRID OPEN

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Mutua Madrid Open eleva su oferta de hospitalidad con el lanzamiento de los renovados Sky Seats, un producto premium diseñado para disfrutar del torneo desde una perspectiva única, con un espacio completamente renovado que ofrece una amplia propuesta gastronómica, un diseño elevado y vistas directas a la pista Manolo Santana.

Los nuevos Sky Seats representan una propuesta diferencial dentro del torneo con asientos en pista central para vivir de cerca la emoción de los mejores partidos, acceso al Sky Seats Lounge durante toda la sesión, una nueva oferta gastronómica de alto nivel, un diseño renovado y vistas privilegiadas, que permiten disfrutar del ambiente del torneo desde un espacio exclusivo.

Con esta actualización, el Mutua Madrid Open refuerza su apuesta por productos premium que integran deporte, diseño, gastronomía y entretenimiento en una misma experiencia.

Junto con los Sky Seats, el torneo presentó también 'Level 3', un nuevo espacio situado en la tercera planta del Estadio Manolo Santana. Concebido como una zona sofisticada y versátil, 'Level 3' "redefine la forma de vivir el torneo", ofreciendo un entorno "moderno y dinámico" donde el diseño y el entretenimiento se convierten "en protagonistas".

Con estas novedades, el Mutua Madrid Open reafirma su posición como uno de los eventos deportivos más innovadores del circuito internacional, ampliando su propuesta experiencial y ofreciendo nuevas formas de disfrutar del torneo desde perspectivas únicas.

"Con Level 3 y los renovados Sky Seats queremos seguir transformando la forma de vivir el torneo, combinando diseño, proximidad al espectáculo y experiencias premium en un entorno único", señaló Gerard Tsobanian, CEO del Mutua Madrid Open.