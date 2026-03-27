El Mutua Madrid Open instalará una pista de entrenamiento en el Santiago Bernabéu. - MUTUA MADRID OPEN

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Mutua Madrid Open instalará una pista de tierra batida en el Santiago Bernabéu, disponible del 23 al 30 de abril, con el objetivo de que las grandes estrellas de los circuitos ATP y WTA puedan realizar allí sus entrenamientos, en las mismas condiciones que en las pistas de la Caja Mágica.

"Esta iniciativa representa un paso histórico para el torneo, para la ciudad de Madrid y para el propio estadio, ya que llevará una pista de tierra batida a uno de los recintos más emblemáticos del mundo, creando un punto de encuentro único entre la tradición del tenis y la dimensión universal de un escenario que se transforma para seguir sorprendiendo con nuevas experiencias" apunta el comunicado emitido por el torneo.

El CEO del torneo, Gerard Tsobanian, apuntó que desde el primer año, el Mutua Madrid Open siempre ha destacado por "impulsar iniciativas únicas". "La propuesta de este año sin duda elevará aún más el listón: comenzar una colaboración con uno de los mejores estadios del mundo, el Bernabéu, hogar del Real Madrid C.F., y situará al Mutua Madrid Open en una categoría única, exactamente dónde están los mejores", añadió.

La llegada del Mutua Madrid Open al Santiago Bernabéu refuerza además la capacidad de Madrid para acoger "propuestas innovadoras" de alcance global, integrando dos grandes símbolos de la ciudad. Por un lado, uno de los torneos de tenis más prestigiosos del circuito internacional. Por otro, un recinto "legendario", cuya historia trasciende el fútbol y que se ha consolidado también como sede de acontecimientos deportivos y de ocio de primer nivel.

El Santiago Bernabéu ha acogido algunos de los episodios más importantes del deporte internacional a lo largo de la historia. Entre ellos figuran la final del Mundial de fútbol de 1982, la final de la Eurocopa de 1964, cuatro finales de la Copa de Europa y la final de la Copa Libertadores de 2018.

En su evolución reciente, uno de los hitos más destacados ha sido la celebración del primer partido oficial de temporada regular de la NFL en España, disputado el 16 de noviembre de 2025 entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Gracias a este tipo de iniciativas, el Bernabéu demuestra su capacidad para albergar nuevas experiencias deportivas, de entretenimiento y gastronómicas por sus posibilidades de adaptación a los estándares de los proyectos más exigentes del mundo.

La iniciativa permitirá a los jugadores vivir una experiencia singular en pleno corazón de Madrid, ampliando los espacios de preparación del evento y añadiendo un componente "emocional y simbólico extraordinario" a su participación en el torneo. Entrenar en un escenario de esta magnitud, acostumbrado a recibir citas históricas, convertirá cada sesión en "una imagen de enorme fuerza para el tenis y para la ciudad".