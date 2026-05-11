El Mutua Madrid Open será reconocido con el Premio Espiga del Deporte 2026

Archivo - General view of the Manolo Santana court during the match between Daniil Medvedev of Russia and Casper Ruud of Norway during the Mutua Madrid Open 2025, ATP Masters 1000 and WTA 1000 tennis tournament, celebrated at Caja Magica on May 01, 2025 i - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Mutua Madrid Open será reconocido en la II edición de los Premios Espiga del Deporte el próximo 14 de mayo como Mejor Evento Deportivo, distinguiendo así a uno de los grandes acontecimientos del calendario internacional y al evento deportivo que mejor ha sabido proyectar en los últimos años la imagen contemporánea de Madrid hacia el exterior.

La dirección deportiva, encabezada por Feliciano López, destacó la madurez alcanzada por el torneo, que ha reunido en la capital a las principales figuras de los circuitos ATP y WTA. El evento concluyó recientemente con los triunfos de Jannik Sinner en el cuadro masculino y de Marta Kostyuk en el femenino, consolidando así su posición como una plataforma global de ciudad que trasciende la competición estrictamente deportiva.

Feliciano López manifestó durante esta edición la importancia de "crecer sin perder la esencia del proyecto", una visión estratégica iniciada originalmente junto a la figura de Manolo Santana. El director del torneo señaló que el ambiente vivido estas dos semanas explica por qué la competición ha logrado convertirse en "una auténtica seña de identidad internacional para Madrid".

La II Gala de los Premios Espiga del Deporte en la que se realizará la entrega del galardón tendrá lugar el próximo jueves en el Auditorio Municipal Sebastián Cestero. Este premio reconoce el trabajo realizado por el equipo del Mutua Madrid Open para situar a la capital en un lugar central del mapa mundial del deporte y como una herramienta de reputación y posicionamiento exterior.