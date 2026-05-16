MyInvestor se suma a la nueva etapa de la UE Cornellà como patrocinador

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

MyInvestor, neobanco respaldado por Andbank, El Corte Inglés Seguros y AXA España, entre otros inversores, ha firmado un acuerdo de patrocinio con la UE Cornellà, club de fútbol cuya notoriedad ha experimentado un crecimiento exponencial desde el reciente anuncio de que Leo Messi es el nuevo propietario.

"El acuerdo, vigente para dos temporadas, incluirá la presencia del logo de MyInvestor en la equipación del equipo, visibilidad de marca en el estadio, acciones conjuntas de comunicación e iniciativas de educación financiera dirigidas a la comunidad del club", dice el comunicado oficial.

"Unir esfuerzos con una entidad referente en la formación de jóvenes y en la transmisión de los valores del deporte es un orgullo. Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con el talento, el esfuerzo y el desarrollo de las futuras generaciones", señaló Nuria Rocamora, CEO de MyInvestor.