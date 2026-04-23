Nace AIF, sindicato mundial que busca sacar al futbolista de su "voz apagada" y "no confrontar" con FIFPRO

Archivo - David Aganzo during the presentation of the Vicente del Bosque Football Academy 2025 at Santander Work Cafe on March 27, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Internacional de Futbolistas (AIF), un nuevo sindicato a nivel mundial que nace con más de 30.000 jugadores masculinos y femenino, se presentó este jueves bajo los pilares de "cercanía, trasparencia y derecho" y con el propósito de salvaguardar los derechos fundamentales de unos protagonistas actualmente con su "voz apagada", dejando claro que no quiere "confrontar" con FIFPRO.

Impulsada por más de 30.000 futbolistas, AIF apuesta por una defensa integral de sus derechos y por la mejora de sus condiciones profesionales y personales, situando al colectivo en el centro del ecosistema del fútbol. Una fundación que la conforman la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMPRO), el Sindicato de Deportistas Profesionales del Estado de Sao Paulo (SAPESP) y la Asociación Suiza de Futbolistas (SAFP), cuyos respectivos presidentes estuvieron en este lanzamiento.

David Aganzo, presidente de AFE y AIF, destacó que este nuevo sindicato buscará salvaguardar los derechos de los futbolistas y la "trasparencia con FIFA y todos los 'stakeholders' que toman decisiones". "Este sindicato va a luchar por el fondo de garantías que teníamos con FIFA. La palabra cercanía, trasparencia y derecho van a ser los pilares fundamentales de AIF. La voz del futbolista, a día de hoy, está apagada", remarcó.

El dirigente español señaló que irán al Mundial y que van a mandar una carta de presentación a todas las instituciones que mandan en el mundo del fútbol y a las ligas. "Estaremos en el congreso de la FIFA de abril en Vancouver (Canadá). Tenemos muchas ganas de ser muchos más e intentaremos hablar con los que toman decisiones para que también se tenga en cuenta la voz del futbolista porque no todo es negocio", afirmó.

El madrileño defendió la "independencia" del sindicato ante la crítica de FIFPro, que le acusa de estar alineado con FIFA y con quien no quieren "confrontar". "Tenemos que trabajar y tener interlocución con FIFA, pero no podemos decir que esto está impulsado por FIFA. La palabra lealtad es importante tanto para nosotros como para las personas con las que trabajamos. Es importante estar también dentro de las organizaciones para tener voz y ser escuchados", explicó.

Por su parte, Álvaro Ortiz, presidente de AMPRO y que ejercerá de secretario general de AIF, subrayó que el fútbol femenino es "uno de los ejes de la asociación". "Creemos en el crecimiento del fútbol en general y el femenino en particular. En los últimos años ha experimentado un gran crecimiento, y eso merece ser reconocido porque no ha sido equitativo. Muchas jugadoras no tiene condiciones básicas que no garantizan una carrera profesional digna", apuntó.

Rinaldo José Zaffani, máximo responsable de SAPESP, será uno de los vicepresidentes de este nuevo sindicato y habló de que hay países que van al Mundial 2026 y "no pertenecen al fútbol profesional". "Vamos a trabajar para que los convenios colectivos, donde se contemplan los derechos de los jugadores, estén en todos los países. Queremos hacer de AIF una institución que va a trabajar para que todo el fútbol sea más fuerte y tengamos nuestros derechos", recalcó.

Por último, Lucien W. Valloni, presidente de los futbolistas suizos y también vicepresidente de AIF, indicó que quieren "ser muy cercanos a los jugadores para protegerlos", sobre todo "cuando las cosas no van bien o cuando llegue el final de su carrera". "Nuestra misión es darles una voz en cada mesa, sobre todo en temas relacionados con el empleo", concluyó.