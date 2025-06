Nace la Asociación Española de Árbitros de Fútbol

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ocho colegiados españoles han impulsado la creación del sindicato Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), cuya resolución de constitución ha sido publicada oficialmente este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La constitución del sindicato fue anunciada el pasado 9 de junio en una resolución de la Dirección General de Trabajo, y sus estatutos y el acta de constitución están suscritos por ocho árbitros españoles: el madrileño Carlos Del Cerro Grande, el asturiano Pablo González Fuertes, el canario Alejandro Hernández Hernández, el riojano César Soto Grado, el balear Guillermo Cuadra Fernández, el murciano José María Sánchez Martínez, el extremeño Jesús Gil Manzano y el valenciano Juan Martínez Munuera, todos ellos en calidad de promotores.

Según recoge el BOE, el depósito de la constitución de la asociación fue admitido tras comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales. También señala que se observaron defectos en la documentación presentada inicialmente, que se subsanaron el pasado 2 de junio.

El pasado 25 de abril, en la rueda de prensa de árbitros previa a la final de la Copa del Rey, Pablo González Fuertes, designado encargado del VAR del partido y ahora uno de los promotores de la AESAF, anunció que tomarían "medidas" tras denunciar el acoso al que estaban siendo sometidos los colegiados españoles.

"No te quepa ninguna duda de que vamos a tener que empezar a tomar medidas mucho más serias de las que se están tomando. No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. En pocas fechas tendréis noticias sobre lo que va a venir. Pero la plantilla del arbitraje español y el CTA va a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando", apuntó entonces.