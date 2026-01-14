Nace la Challenge Futura para potenciar la élite sub-23, "una de las etapas más decisivas del corredor"

Foto de familia tras la presentación de la Challenge Futura en el Consejo Superior de Deportes. - RFEC

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio Primavera Ontur-Diputación de Albacete y la Clásica de Pascua de Padrón han anunciado la creación de la Challenge Futura, un circuito cuyo objetivo es "seguir potenciando" el campo élite a nivel sub-23 como "una de las etapas más decisivas en la carrera de cualquier corredor", mediante competiciones de un día y donde los mejores ciclistas amateurs nacionales "tendrán la posibilidad de medirse a estructuras profesionales".

Así lo indicó este miércoles la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) en una nota de prensa. La Sala Samaranch del Consejo Superior de Deportes (CSD) acogió en Madrid el evento de presentación oficial con representantes de la propia RFEC, de los clubes organizadores y también de instituciones colaboradoras.

El GP Primavera Ontur será el 22 de marzo la primera cita de este nuevo circuito, mientras que la Clásica de Pascua de Padrón tendrá lugar el 12 de abril. "Ambas pruebas, de alto valor estratégico para el ciclismo nacional y la mejora y desarrollo de los ciclistas del panorama élite sub-23, se erigen como un importante escaparate para una masa crítica de ciclistas que se encuentran aún en formación con la ilusión y la ambición de dar el salto al profesionalismo", añadió la misma nota.

José Vicioso, presidente de la RFEC, comentó sobre esta nueva competición que "nace con una idea muy clara: fortalecer el futuro del ciclismo español potenciando la categoría élite sub-23, que es sin duda una de las etapas más decisivas en la carrera de cualquier corredor".

Luego Félix García Casas, director técnico de la RFEC, por su parte subrayó que "se ha dado un gran paso para favorecer el desarrollo de los jóvenes". "La Challenge Futura supondrá un importante incentivo para las estructuras participantes, pudiendo medirse a equipo de primer nivel en nuestro país", afirmó al respecto.

Mientras tanto el seleccionador nacional sub-23, Pascual Orengo, reiteró "la importancia de contar en el calendario con este tipo de pruebas que permiten a ciclistas en etapa de formación y desarrollo medirse a equipos y ciclistas profesionales".

Tanto el presidente del Club Ciclista Onturense, Manuel Collado, como el presidente del Club Ciclista Padronés, Estanislao Vázquez, destacaron igualmente "el compromiso" de sus clubes "con la organización de las respectivas pruebas y han expresado su gratitud a las instituciones involucradas en su puesta en marcha".

Y finalmente el director de gabinete de Presidencia del CSD, Juan Luis Soto, reivindicó "la unión, la colaboración y la cooperación" entre clubes, federaciones, ayuntamientos, diputaciones, etc. "Cuando todos pedaleamos en la misma dirección, salen pruebas como esta", señaló.

Además, en el acto intervinieron el director general de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha, Carlos Alberto Yuste; el diputado de Deportes de Albacete, Daniel Sancha Cañadas; el diputado provincial de Deportes de A Coruña, Antonio Leira Piñeiro; el alcalde de Ontur, Jesús López Higuera, y el alcalde de Padrón, Anxo Rei Arca.