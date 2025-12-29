Nace la Copa Campeones, la primera liga nacional de baloncesto para personas con discapacidad intelectual

Archivo - Balón ACB Liga Endesa - ACB PHOTO / D. GRAU - Archivo

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La acb pone en marcha la Copa Campeones, la primera liga nacional de baloncesto para personas con discapacidad intelectual, lo que supone una competición de estas características a nivel mundial que refuerza el compromiso social de la entidad con el deporte inclusivo.

El organismo informó que la presentación de la Copa Campeones tendrá lugar el próximo jueves 8 de enero, a las 12:00 horas, en la Family Bankers Office del Banco Mediolanum en Madrid. Además, apuntó que la disputa de esta competición, que nace con el objetivo de promocionar el deporte inclusivo y representar los verdaderos valores del baloncesto como son superación, diversión y compañerismo, comenzará durante el mes de enero.

La Copa Campeones, una nueva oportunidad para que el talento sin barreras brille en la cancha, la disputarán chicos y chicas defendiendo la camiseta de los diferentes clubes de acb.