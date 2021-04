Nacho: "Lo mejor para el club y para Ramos es que se quede en el Real Madrid"

Nacho Fernandez of Real Madrid warms up during the UEFA Champions League, Round of 16, football match played between Real Madrid and Atalanta de Bergamo at Alfredo di Stefano on March 16, 2021, in Valdebebas, Madrid, Spain.

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Nacho Fernández ha asegurado que "lógicamente" le afectará de manera personal la decisión sobre el futuro de Sergio Ramos, y ha afirmado que "lo mejor", tanto para el capitán como para el club, es "que se quede" en el equipo, y ha advertido de que el Liverpool llegará "con ánimo de revancha" a la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones que inician este martes.

"Conozco a Sergio, está mal, a nadie le gusta estar lesionado en momentos como estos. Lo único que podemos hacer es animarle y que se recupere lo antes posible. Puedo hablar como compañero, amigo y madridista: lo mejor para el club, que se quede Ramos; lo mejor para Ramos, que se quede en el Real Madrid", declaró en rueda de prensa.

Además, como central, "lógicamente" le afectará la decisión que tome el de Camas. "Que el Real Madrid renueve a Ramos, fiche a un central, a dos, a ninguno... hará que yo en verano tome decisiones con mi entrenador y con mi club. Son decisiones del club y luego yo tengo que tomar las mías personales. Me queda esta temporada y una más. Todavía no he hablado con el club de mi contrato, ahora estoy centrado en jugar y hacer las cosas bien", señaló.

A pesar de todo, reiteró su deseo de "seguir jugando partidos con esta camiseta". "Es algo especial, sobre todo cuando es el club de tu vida y al que has visto desde pequeño ganar grandes cosas. Mañana será una noche especial para seguir haciendo noches grandes. Tenemos mucha confianza e ilusión", apuntó.

"Si las circunstancias se dan para que me retire en el Real Madrid, firmo ahora mismo; sería lo más bonito que me podría pasar. Me gusta ir temporada a temporada, cada verano me siento con el entrenador para tomar esa decisión. Si en un momento veo que las cosas están complicadas, tomaría otra decisión. Estoy donde quiero estar, en verano tomaré la mejor decisión", continuó.

En este sentido, también espera que se queden jugadores como Isco o Lucas Vázquez. "Como jugador de la casa y español, deseo que este tipo de jugadores permanezcan en el Real Madrid. Son situaciones que no dependen de nosotros. Que sea lo mejor para el Madrid, que es lo importante", manifestó.

El central madridista también confesó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. "Se podría decir que sí. Llevo muchos partidos, pero si me tengo que quedar con una temporada, podría ser con esta. Me siento importante, feliz de jugar cada partido. Me siento con una confianza dentro del campo que, sinceramente, hacía tiempo que no sentía. Quiero aprovechar estos momentos, es un sueño estar aquí jugando", expuso.

"OJALÁ LUIS ENRIQUE CAMBIE DE IDEA Y PUEDA ESTAR EN LA LISTA"

Por otra parte, Nacho explicó que el equipo "está dando la cara tanto con el sistema de cuatro como en línea de cinco". "Nos estamos adaptando muy bien a lo que nos pide el entrenador. Llevamos una buena racha de victorias. Sea el sistema que sea, tenemos que responder en el campo. Llevamos una buena dinámica y mañana es una noche para seguir con esa confianza. Da igual el sistema que sea, lo importante es dar todo en el campo y sacar un buen resultado para la vuelta", expresó.

"El míster dijo que teníamos el derecho a que se nos respetase. Han pasado varias jornada y estamos a tres puntos del líder. Nos merecemos respeto y la oportunidad de que nos dejen pelear por esta liga. Estamos en un club en el que vivimos cada minuto con la presión y la llevamos de la mejor manera posible. Cuando vienen etapas importantes, queremos dar lo máximo para levantar algún título", incidió.

También rechaza el papel de favorito del cuadro madridista en la eliminatoria. "Lo de ser favorito o no nos importa muy poco. Nos centramos en ganar el partido de mañana y pasar la eliminatoria. Nosotros, como equipo y como club, sabemos lo que es representar al Real Madrid en estos partidos", expuso.

Además, no eludió valorar las palabras de Salah, que hace unos días aseguró que a diferencia de la final de 2018 los 'reds' se sienten ahora un equipo campeón, mientras que los blancos perdieron a su mejor jugador, Cristiano Ronaldo. "No ha dicho ninguna mentira Salah; desde aquella final, ellos han sido campeones de la 'Champions' y nosotros hemos perdido a Cristiano. En lo que no estoy tan de acuerdo es en que haya tanta diferencia. Creo que somos un equipo supercompetitivo. Estamos centrados en que tenemos una grandísima plantilla, en que llegamos en un momento de forma buenísimo", indicó.

"El ánimo de revancha lo tendrán todos los jugadores del Liverpool, no solo Salah. Es verdad que ganamos la final en la que nos enfrentamos a ellos, pero tenemos las mismas ganas o más de poder pasar esta eliminatoria", dijo.

Nacho también aseguró que Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino y Diogo Jota están "en un momento espectacular" y que son "de los mejores a nivel mundial", y destacó "la compenetración que tienen arriba", sin desvelar si prefiere que juegue el brasileño o el portugués en el tridente.

"Es más importante la concentración que preparar las características físicas de tu rival. Son partidos de pequeños detalles, donde la cabeza juega malas pasadas. Da igual que juegues contra Firmino o contra Jota, tienes que estar al cien por cien durante todo el partido. Me gusta pensar en mí, me centro en hacerlo mejor que el rival", prosiguió.

Por último, restó importancia a la polémica por la lesión de Ramos durante su estancia con la selección, ya que juegan a "un deporte en el que estás expuesto a esto", y confesó las ganas que tiene de volver a ser internacional. "Tengo mucha ilusión por volver a la selección, estoy en uno de los mejores momentos de forma de mi carrera. Tenía ilusión por ir a la última lista, pero no depende solo de mí. Lo único que puedo hacer es seguir trabajando, y ojalá el míster Luis Enrique pueda cambiar de idea y estar en la última lista", concluyó.