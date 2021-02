Nacho: "El objetivo los últimos partidos era dejar la portería a cero"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Nacho Fernández destacó la importancia de mantener la "portería a cero" tanto este miércoles ante el Atalanta como en los últimos partidos, al tiempo que valoró el 0-1 como buen resultado en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

"Nos ha costado, el Atalanta se ha quedado con uno menos y se ha encerrado muy bien atrás. Ha llegado el gol con un derechazo de Mendy, le hemos felicitado, estamos muy contentos pero queda el partido de vuelta", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"El objetivo en los últimos partidos es intentar dejar la portería a cero. Estamos haciendo un trabajo defensivo muy bueno, con equipos de tanto nivel no es fácil. Si conseguimos dejar la portería a cero arriba suelen llegar las ocasiones", añadió.

Nacho explicó que también intenta aportar en ataque. "Me gusta subir y el míster quiere que lo haga como una forma de abrir líneas. Una pena que la jugada que me ha salido perfecta he fallado en lo más importante, el pase final", confesó.

"Hay que darle mucho valor a dejar la portería a cero y a lo que estamos haciendo, nos hemos reenganchado a la Liga y hoy hemos hecho un gran partido", apuntó, "esperando" que vengan "todos con fuerzas de las lesiones".