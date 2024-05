Nadal: "Confío en llegar bien preparado a los Juegos"

Alexander ZVEREV of Germany and Rafael NADAL of Spain during the second day of Roland-Garros 2024, ATP and WTA Grand Slam tennis tournament on May 27, 2024 at Roland-Garros stadium in Paris, France - Photo Matthieu Mirville / DPPI

"Si es la última vez que jugué aquí, estoy en paz conmigo mismo"

"No creo que participar en Wimbledon sea lo más inteligente después de todo lo que ha sufrido mi cuerpo"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que si este lunes ha sido "la última vez" que ha jugado en Roland Garros está "en paz" consigo mismo, además de afirmar que confía en "llegar bien preparado" a los Juegos Olímpicos de París 2024, descartando casi por completo participar en Wimbledon.

"Yo confío en llegar bien preparado, lo que pasa es que en los Juegos Olímpicos estaré en la misma situación que aquí. Voy a salir a jugar en primera ronda y me puede tocar cualquiera, como aquí", declaró en rueda de prensa tras su derrota en primera ronda de Roland Garros ante el alemán Alexander Zverev.

En este sentido, recalcó que está "en una situación completamente diferente" a la que ha vivido el resto de su carrera, más allá de "todos los problemas" que ha podido tener. "Al final, tampoco voy a tener tres torneos más sobre tierra batida antes de jugar los Juegos Olímpicos y no voy a ir de cabeza de serie a los Juegos Olímpicos. Esta es una realidad", insistió.

Lo que sí descartó casi por completo fue disputar Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada. "Es difícil hacer la transición a la hierba teniendo los Juegos Olímpicos justo después. Tengo que analizar, pero no creo que sea lo más inteligente para mí después de todo lo que ha sufrido mi cuerpo", señaló.

Por otra parte, el balear valoró el cariño recibido en la Philippe Chatrier tras su derrota frente a Zverev, que podría haber supuesto el último encuentro de su carrera en el 'grande' parisino. "Si es la última vez que jugué aquí, estoy en paz conmigo mismo. He intentado todo para estar listo para este torneo durante casi 20 años. Y hoy y durante los últimos dos años he estado trabajando y pasando por probablemente el proceso más difícil de mi carrera en el tenis con el sueño de volver aquí. Al menos lo hice. Perdí, pero eso es parte del negocio. Al menos pude jugar cuatro torneos, eso significa mucho para mí", subrayó.

"Si ponemos en equilibrio todas las cosas que sucedieron en mi carrera en el tenis o en mi vida, los momentos positivos son increíblemente más duros. Yo disfruté de todo. Gracias al tenis, viví experiencias que nunca podría imaginar sin practicar este hermoso deporte. Y tuve mucho más éxito de lo que imaginaba. Tuve heridas, sí; tuve momentos duros, sí. Pero, por otro lado, disfruté de momentos increíbles, emocionales y positivos. Estoy muy agradecido y siento mucha suerte por todo eso", continuó.

Además, se mostró satisfecho con lo ofrecido en pista. "No estaba muy lejos de darme opciones reales de hacer algo importante, esta es mi sensación, con lo cual con ello te respondo a lo que me has preguntado si estoy satisfecho con lo que he hecho hoy. Yo creo que he hecho un partido bueno, poniendo en perspectiva todo lo que como llegaba aquí, que por momentos creo que he jugado bien, bien de verdad, otros momentos he cometido errores, pero es que no se construye una casa en dos días, y aunque ya he jugado tres torneos anteriores he tenido una semana de entrenar sin limitaciones, esta es la realidad, solo la semana previa aquí", expresó.

"Al final es positivo, he podido jugar sin limitaciones, he jugado el partido, he luchado, he tenido opciones reales de poner el partido en una situación completamente diferente contra uno de los mejores jugadores del mundo, y no lo he aprovechado creo que porque me ha faltado primero porque él es muy bueno y juega bien y segundo pues porque me ha faltado bagaje detrás ¿sabes? Me han faltado automatismos de cómo jugar todos estos momentos, me han faltado la confianza de entender qué tenía que hacer en cada momento. Hace mucho tiempo que no lo hago, esta es la verdad. Y al final las cosas no funcionan así", prosiguió.

Por último, Nadal no quiso saber nada de homenajes en París. "Diciendo que no quiero homenajes lo que estoy diciendo es que me quiero centrar en jugar al tenis, no en otra cosa. Si me quieren hacer homenajes habrá tiempo. Si llego al año que viene en pista, se podrá hacer el homenaje que se tenga que hacer, y si no, Mallorca no queda muy lejos de París para venir. Puedo venir y que me hagan el homenaje también sin ningún sin ningún problema", finalizó.