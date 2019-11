Nadal conocerá su lesión este lunes con una resonancia en Palma

Publicado 03/11/2019 20:40:15 CET

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal se hará este lunes una resonancia magnética en Palma de Mallorca para conocer la lesión que le obligó a abandonar el Masters 1.000 de París-Bercy en semifinales, pendiente de su estado físico para saber si puede jugar las Finales ATP.

El balear sufrió el sábado un latigazo en el músculo abdominal, antes del duelo que le debía enfrentar con el canadiense Denis Shapovalov. Después de una primera ecografía en París, Nadal y su equipo decidieron bajarse del torneo que una vez más se le resistió.

"Había hecho un buen calentamiento, pero en uno de mis últimos saques he notado algo en el abdominal. Estaba golpeando la pelota, girando hacia abajo, y he sentido un tirón en el recto. La sensación es que me he roto algo. Alguna pequeña fibra ha saltado. Lo pequeña que es la rotura no lo sé", dijo Nadal a la ATP.

Después de su baja, este domingo se confirmó la cita con la resonancia para el lunes, la cual será enviada a su doctor de confianza, Ángel Ruiz Cotorro. "La única meta ahora es recuperarme. El calendario se verá en base a lo que mi cuerpo me permita hacer. No sé lo que puede ocurrir, pero esperemos que pueda jugar en Londres. Esa es mi gran ilusión", dijo el de Manacor.

Nadal confía en llegar a la cita de Maestros que se disputa en el O2 de Londres del 10 al 18 de noviembre. El tenista español recuperará este lunes el número uno del mundo un año después, a pesar de la victoria de Novak Djokovic en París, y está en idónea posición para guardar el trono a final de temporada. El serbio necesitará llegar a la final para tener alguna opción.