Nadal eleva su nivel ante Travaglia y se mete en octavos de Roland Garros

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal se clasificó para los octavos de final de Roland Garros, tercer y último 'Grand Slam' de la temporada, tras imponerse este viernes con claridad al italiano Stefano Travaglia en tres sets por 6-1, 6-4, 6-0.

El actual campeón sigue con paso firme en su torneo predilecto y continuó elevando su nivel de tenis en las nuevas condiciones otoñales de la cita, en la que de momento sólo ha cedido 18 juegos, la mitad de ellos en sus dos últimos partidos.

Probablemente el tenis del manacorí no sea tan demoledor como el que han podido mostrar el serbio Novak Djokovic o el austriaco Dominic Thiem, pero con el paso de los días se está mostrando cada vez más efectivo de cara a una segunda semana donde se esperan los teóricos exámenes de más enjundia.

Nadal fue de menos a más, pero acabó a gran nivel en la Philippe-Chatrier ante un Travaglia, al que nunca se había enfrentado antes y que únicamente le plantó 'batalla' en la segunda manga. En poco más de hora y media, el balear solventó a su tercer oponente y se marchó feliz por haber jugado su "mejor partido" hasta el momento.

El ganador de 19 'Grand Slams' terminó con 28 golpes ganadores, por tan sólo 13 errores no forzados, más de la mitad (7) en el segundo parcial, y volvió a buscar la sentencia de los puntos que tanto cuestan ahora en estas condiciones en la red (19/23). Además, su servicio funcionó, perdiendo únicamente 13 puntos y sin ceder ninguna bola de 'break' al italiano que apenas exigió desde el resto.

Nadal salió dispuesto a firmar un pase lo más plácido posible y se colocó con un claro 3-0 de inicio, ganando 12 de los 14 puntos disputados. Travaglia logró hacer el 3-1, pero ya no ganó ningún punto más en todo el set que el balear acabó ya con buen tenis.

De todos modos, el italiano no se vino abajo y mejoró mucho sus prestaciones en el segundo, sobre todo en cuanto a agresividad, lo que le permitió aguantar el ritmo del español, que no aflojó y que esperó paciente su oportunidad. Esta llegó en el séptimo juego y no la desaprovechó para lograr la rotura que le terminó por dar el segundo parcial.

La tercera manga recuperó el guión de la primera y apenas tuvo historia. El tenista balear continuó sin dar concesiones con el servicio y rompió a las primeras de cambio para terminar sin apuros con la resistencia de Travaglia.

LA REVELACIÓN KORDA, EN OCTAVOS

El doce veces ganador en París se verá ahora las caras por una plaza en los cuartos de final con el estadounidense Sebastian Korda, hijo de Petr Korda, y una de las revelaciones del torneo en el que puso fin a la aventura del valenciano Pedro Martínez.

El de Alzira no tuvo su mejor día y fue desbordado en la pista por el campeón junior del Abierto de Australia de 2018, 'grande' que conquistó en 1998 su progenitor, finalista también en París en 1992. El americano, de 20 años y 213 del mundo, dominó siempre y se impuso por 6-4, 6-3, 6-1 para citarse con su ídolo, cuyo nombre puso incluso a su gato como muestra de su devoción por el de Manacor.

Además, la jornada dejó también la clasificación de uno de los grandes favoritos, el austriaco Dominic Thiem, finalista las dos últimas edición en la arcilla roja parisina, y que superó con mucha solvencia el examen ante el noruego Casper Ruud, un buen 'terrícola' (6-4, 6-3, 6-1).