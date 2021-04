Nadal: "Estoy contento, cada día voy haciendo cosas positivas"

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado estar "contento" con su juego y con las "cosas positivas" que ha hecho para doblegar a Cameron Norrie en dos sets, en los cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-68 Trofeo Conde de Godó, y meterse en semifinales.

"Trabajo a diario para darme las máximas opciones posibles, gracias a eso he pasado dos partidos difíciles y hoy he pasado otro partido, más cómodo. He conseguido ganar en dos sets, un buen resultado. Mañana tengo otra oportunidad, cada día voy haciendo cosas positivas", manifestó en rueda de prensa.

De ahí que esté "contento" de cómo ha podido "mejorar cada día". "Tengo que seguir mejorando y tengo otra opción mañana. Tomo cada día como algo positivo, hoy he jugado bien por momentos, en otros pude hacerlo mejor. Pero es un proceso que acepto, igual que el reto. Pude avanzar, y veremos cómo puedo jugar mañana", auguró.

"Cada día es un día nuevo, que empiezo de nuevo. He sido capaz de ganar otro partido, van tres seguidos, y es positivo. Puedo jugar semifinales mañana, es una buena noticia para mí el avanzar. No soy persona que se ponga exámenes diarios, vengo de no competir demasiado y Montecarlo siempre es un toque", reconoció.

Al ganar en dos sets, a diferencia de los anteriores dos partidos que fueron a tres mangas, Nadal se fue a entrenar, a "soltar el brazo", tras el choque contra el británico, al que ya ganó este año en el Abierto de Australia.

"Hoy el partido ha sido algo más corto, estoy en proceso de mejora y trabajo diario para encontrar el nivel que queremos cuanto antes. Después de un primer set bueno, el segundo ha dio un pelín más embarullado, complicado, me sentía bien como para ir a soltar un poco el brazo de revés y de 'drive' e irme a casa con más soltura. Nada más que apuntalar una serie de cosas", explicó.

También fue preguntado por el partido entre Jannik Sinner y Andrey Rublev, ganado por el italiano, aunque es del otro lado del cuadro. "No he podido ver mucho del Sinner-Rublev, pero no me sorprende que haya ganado. Sabía que el partido estaba al 50-50, Sinner es un gran jugador y de la forma en que juega Rublev, podía no inquietar mucho al juego de Sinner", comentó Nadal.