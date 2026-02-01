Nadal felicita a Alcaraz por "conquistar el 'Career Grand Slam'" y a Djokovic "por seguir haciendo historia"

01 February 2026, Australia, Melbourne: Rafael Nadal watches Novak Djokovic of Serbia in action during the men's singles final against Carlos Alcaraz of Spain on day 15 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne. Photo: J - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal ha felicitado a Carlos Alcaraz por ganar el Abierto de Australia y "conquistar el 'Career Grand Slam'", además de resaltar el mérito del serbio Novak Djokovic "por seguir haciendo historia" con otra final en Melbourne.

"Enhorabuena, Carlos Alcaraz, por ganar el Abierto de Australia y conquistar el 'Career Grand Slam'!", escribió el balear, que estuvo presente en la final de este domingo en la Rod Laver Arena de Melbourne, en la red social X.

Además, tuvo palabras de cariño para Djokovic, que durante la ceremonia de trofeos se acordó del manacorí. "Felicidades a Novak Djokovic por alcanzar otra final en Melbourne y seguir haciendo historia en nuestro deporte. ¡Gracias por tus palabras durante la ceremonia!", concluyó.