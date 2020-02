Nadal y Ferrer inauguran la 'Rafa Nadal Academy Kuwait' con un partido de exhibición

Publicado 05/02/2020 20:34:11 CET

Un partido de exhibición entre Rafa Nadal y David Ferrer, ya retirado del circuito, sirvió para inaugurar la 'Rafa Nadal Academy Kuwait' ante la presencia de 1.500 personas que disfrutaron del triunfo del jugador balear por 6-4 y 6-3.

Tal y como ha explicado Nadal durante los tres días de estancia en Kuwait, la segunda 'Rafa Nadal Academy' del mundo tiene como objetivo convertirse en un centro tenístico de referencia en Medio Oriente y apoyar a la Federación de Tenis de Kuwait a desarrollar un programa que impulse este deporte.

El objetivo es hacerlo mediante "un proyecto formativo liderado por el ex jugador y entrenador principal de la Academia Nuno Márques y por el equipo de entrenadores de la Rafa Nadal Academy by Movistar desplazados a Kuwait.

"Aunque el pasado año inauguramos dos: en México y en Grecia, esta es la primera academia que abrimos fuera de Manacor. Es un proyecto que me ilusiona y me motiva mucho, ya que esta es una región del mundo que tiene potencial para que podamos ayudar a incrementar la cultura del tenis. Creemos que desde la academia podemos ayudar no sólo a los jóvenes talentos de aquí de Kuwait, sino de todo Oriente Medio", dijo Nadal tras la inauguración.

"Al igual que en Mallorca, intentaremos fomentar en los jóvenes el respeto, el espíritu de superación y el sacrificio. Aunque me encantaría que de aquí salieran grandes campeones, lo primero y lo más importante es que crezcan con valores fuertes que les ayuden en el deporte, pero también en el futuro y en el desarrollo de su vida personal y profesional", señaló Nadal.

En la ceremonia de clausura, Nadal entregó los trofeos a dos jóvenes jugadores que han ganado un torneo de apertura disputado esta semana y cuyo premio será el de acudir una semana a Mallorca para entrenar en la Rafa Nadal Academy by Movistar.

Durante tres días, Nadal tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones de la Academia, que cuentan con 8 pistas cubiertas, 8 pistas exteriores, el estadio al aire libre de 1.500 personas en el que jugó ante David Ferrer y un pabellón cubierto multiusos con capacidad para albergar a 5.000 espectadores.