Nadal: "El formato ha sido exitoso y le veo un gran futuro"

El tenista español Rafa Nadal calificó de "exitoso" el nuevo formato de la Copa Davis, que se estrenó esta semana en Madrid con el título para España, con el problema pendiente de los horarios por las jornadas que terminaron de madrugada, una semana "inolvidable" que pone fin a una "temporada muy buena".

"Hay cosas muy buenas, otras que se pueden mejorar, pero que también es verdad que es difícil arañar días. Me parece un formato muy emocionante, todas las eliminatorias son luchadas, todos los puntos tienen una importancia decisiva en lo que pueda suceder en el futuro y para la gente también es muy emocionante. Es una competición abierta para muchos países, de todo lo que he podido vivir esta semana, diría que casi todo es muy bueno", dijo.

"A los jugadores nos gusta jugar en casa, eso se pierde un poco, pero están las rondas de clasificación. El mundo del tenis necesita una Copa del Mundo como esta. Reunir a los mejores jugadores y las mejores selecciones del mundo. Se ha conseguido, el formato ha sido exitoso y le veo un gran futuro. Hay un problema que son los horarios", añadió, en su reflexión ya con el torneo terminado.

España ganó su sexta Ensaldera y lo hizo en casa. "Ha sido increíble toda la semana. Ganar el título después de todo lo que hemos pasado y jugando en casa es difícil de describir. Una semana de esas que será inolvidable. Ha sido una semana muy larga, en lo físico y mental, puse toda la energía que tenía en el torneo. Ha sido el final perfecto de temporada para todos. Sabemos lo difícil que es ganar este trofeo y lo difícil que será retenerlo", dijo en rueda de prensa con el resto el equipo.

El número uno del mundo fue ídolo local y héroe en Madrid, ganando 8 puntos incluido el definitivo ante una Canadá que no dudó en elogiar. "Canadá tiene un equipo increíble y será un equipo casi invencible en los próximos años. Tiene un equipo especial. Denis Shapovalov tiene muchas cosas que no se practican, se tienen o no se tienen y él las tiene", apuntó.

"Luchamos muy duro. Lo que hizo Bautista hoy es inhumano, no es de este planeta. Todos hemos jugado al menos un partido y lo hace más especial. Ha sido una temporada muy buena y no hay manera mejor de terminarla, ganar la Copa Davis. Vivimos el día a día, hemos podido disfrutar de esta eliminatoria", añadió, destacando a un Bautista que volvió a la pista en la final tras la muerte de su padre tres días antes.

Nadal hizo una reflexión sobre la falta de relevo en el tenis español. "Para el tenis español, llevábamos unos años sin ganar, es una realidad y también es una realidad que aquí no somos Canadá ni tenemos 20 años. Estamos con una edad avanzada para un tenista y necesitamos relevo. Hay una o dos generaciones que hemos perdido, que no han dado relevo como ha ocurrido en los últimos 30 años", reconoció.

"Por suerte estamos durando y hemos podido volver a ganar ocho años después. Hay que confiar que España, que es un país fuerte históricamente en el deporte y en el tenis que saque jugadores adelante para poder seguir estando competitivos", finalizó.