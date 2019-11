Nadal: "Ganar en equipo es mucho más satisfactorio"

Publicado 24/11/2019 1:51:36 CET

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal explicó la gran cantidad de "emociones" por las que están pasando esta semana en las Finales la Copa Davis de Madrid, para estar ya en la lucha por el título contra Canadá, al tiempo que aconsejó al equipo "calmar la adrenalina" de la remontada este sábado contra Gran Bretaña.

"Muchas emociones ahí fuera, jugando como equipo. Hemos pasado por muchas cosas esta semana, cada día. Ayer me fui a la cama a las 4:30 de la madrugada. Hace dos días murió el padre de Roberto, algo terrible. Pablo ha tenido problemas desde su partido y Marcel tampoco estaba bien. Teníamos que encontrar la manera de superarlo", dijo en rueda de prensa.

"Jugué un buen partido de individual y después con Feli, no hemos jugado mucho, pero somos buenos amigos y nos conocemos bien. Sabíamos que iba a ser muy, muy duro. En el 'tie-break' hubo momentos y puntos increíbles. Agradecer a todo el equipo y al público", añadió el balear, aún en caliente. El número uno del mundo empató la semifinal contra los británicos al ganar a Daniel Evans y después jugó un dobles de infarto junto a Feliciano. El toledano reconoció estar viviendo un sueño. "Para mí es algo que nunca esperaba. Tengo 38 años, estoy jugando mis últimos años de mi carrera. Nunca hubiera pensado que tendría la oportunidad de jugar otra final de Copa Davis, en Madrid, y jugar el punto decisivo con Rafa para llegar a la final", dijo.

Nadal retomó la palabra para explicar su forma de celebrar las victorias con España. "He vivido aquí días inolvidables y en equipo vivimos uno en la Copa Davis en 2008 pero aquí es un día tras otro. El tenis es un deporte individual pero ganar en equipo es mucho más satisfactorio. Perder es menos duro, pero ganar cuando ganas en equipo la alegría compartida con mucha gente es difícil de explicar. En un deporte tan individual como el nuestro se aprecia más ese aspecto de jugar en equipo", afirmó.

"Dicho esto, hemos ganado una eliminatoria más, no hemos ganado nada. Estamos en una final, no sé si hay muchos equipos que los cinco componentes hayan participado, eso añade un poco más de valor. Son momentos de adrenalina pero hay que calmarse y rebajar la euforia que es lógico que se tenga, porque si no mañana no vamos a estar preparados", añadió, pensando en la final.

Por otro parte, el capitán, Sergi Bruguera, explicó las bajas de Pablo Carreño en el individual que jugó Feliciano y el cambio del toledano por Marcel Granollers en el doble, sin desvelar si Bautista jugará o no el domingo. "Pablo ayer tuvo una fuerte contractura y se le agravó un poco la lesión por forzar, porque le pasó al final del primer set. Marcel estuvo con tratamiento hasta las 4 de la mañana y se ha despertado con la espalda dolorida, se ha infiltrado, y con Roberto aún no he hablado", finalizó.