Nadal: "He jugado agresivo y me han funcionado los golpes ganadores y el revés"

Tenis/Roland Garros.- Rafa Nadal: "He jugado agresivo y me han funcionado los go

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal celebró su tenis en la victoria de este viernes en la tercera ronda de Roland Garros ante el italiano Stefano Travaglia, sobre todo porque jugó "agresivo" y le funcionaron "los golpes ganadores y el revés"

"Hasta ahora es mi mejor partido del torneo y ha influido que el rival me ha permitido desarrollar mi juego, pero igualmente lo he hecho bien. He jugado agresivo y me han funcionado los golpes ganadores y el revés. He entrenado muchas cosas que he podido hacer también en competición", señaló Nadal en declaraciones a 'Eurosport'.

El balear recordó que Travaglia "es un jugador que viene haciendo bien las cosas" y que en Roland Garros había jugado las dos primeras rondas "a un nivel muy alto y contra jugadores potentes como Nishikori". "Preparé el partido para aportarle un ritmo alto desde el principio y creo que lo conseguí", subrayó.

"Al final, es cierto que por su modo de juego suele estar en el fondo de la pista, pero creo que impuse mi juego y que hice un buen partido a una intensidad constante", añadió el doce veces ganador del 'grande' parisino.

Sobre la decisión de ir más hacia la bola, aclaró que optó por esta táctica "antes del partido". "He decidido que debía hacerlo porque en los entrenamientos lo estoy haciendo. Empecé el partido de hoy de esa manera con varios aciertos y eso ayuda a coger confianza y seguir haciendo cosas", remarcó.

"En general es un partido positivo porque he estado fuerte y creo que incluso en el segundo set, que ha sido más ajustado, he jugado bien. Estoy muy contento por el resultado y por el desarrollo del partido", sentenció Nadal.