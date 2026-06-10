Nadal, sobre Jódar: "Sólo alguien con una gran capacidad pasa en un año del 900 al 'Top 20'"

Rafa Nadal durante 'The Battle of Stars' - THE BATTLE OF STARS

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal elogió este miércoles a Rafa Jódar porque "sólo alguien con una gran capacidad" es capaz de meterse entre los 20 mejores del mundo tras estar el 900 en el ranking, aunque advierte que con jóvenes como el madrileño y Martín Landaluce

"Yo creo que Rafa ha tenido una progresión muy fuerte este último año, pasando desde casi el 900 hasta el 20 y algo del mundo, porque exactamente no conozco el ranking, y sólo alguien que tiene una gran capacidad es capaz de hacer algo así", advirtió Nadal sobre el madrileño, 23 del mundo tras llegar a cuartos en Roland Garros, antes de participar en 'The Battle of Stars'.

El balear tampoco se olvida de Martín Landaluce, "un chico de la Academia" que tiene el ganador de 22 'Grand Slams' y que "este año está dando pasos muy grandes hacia adelante y que también estos últimos meses ha avanzado muchísimo".

En este sentido, el 14 veces ganador de Roland Garros tiene claro que "en los jóvenes siempre depende de ellos mismos y la capacidad que tengan de mejora va a marcar su futuro". "Aunque ya sabemos que son muy buenos, tenemos que esperar a la capacidad que tengan de mejora diaria", añadió.

Nadal tampoco se olvidó de la figura del murciano Carlos Alcaraz que "ya es uno de los mejores jugadores de la historia" tras conquistar siete 'grandes' y que ahora está lesionado. "Carlos volverá de la lesión y volverá bien porque es demasiado bueno para que eso no sea así", remarcó el exnúmero uno del mundo.

Por otro lado, el manacorí se mostró "contento" por el alemán Alexander Zverev, ganador el pasado domingo de Roland Garros, un primer 'grande' que se le había resistido y que llevaba muchos años "persiguiendo". "Cada que año que pasa y no lo ganas hace que las opciones se vayan reduciendo. En este caso, se le abrió una oportunidad y, por suerte, lo ha aprovechado", celebró.

También está "feliz" por el regreso de la estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 'grandes', aunque a él "no" le va a motivar para volver a las pistas. "Pero estoy feliz por ella, si es feliz haciendo lo que está haciendo, eso es lo más importante porque todo el mundo tiene que hacer lo que hace feliz a cada individuo. Y estoy seguro de que si Serena volvió en Queens es porque eso fue lo que quería. Y todo el respeto por ella, que una de las mejores deportistas de todos los tiempos, así que estoy feliz de verla en la pista y estoy seguro de que todos los fans de ella estarán muy felices", subrayó.

Finalmente, también confesó su satisfacción por estar en una nueva edición de 'The Battle of Stars', un torneo de golf benéfico que recauda fondos en la lucha contra la ELA. "Siempre digo lo mismo, que todas las personas que están dispuestas a dedicar su tiempo a mejorar la vida de los demás, creo que siempre hay que valorarlas en su justa medida. Estoy feliz de poder asistir, como muchos otros que han asistido aquí, por agenda solo podré venir hoy miércoles, pero por poco que pueda, intento estar presente en los sitios donde pueda aportar un poquito para causas que son necesarias", sentenció.