Nadal: "Me voy con la tranquilidad de que he dejado un legado deportivo y personal"

Rafael Nadal of Spain celebrates a point against Botic van de Zandschulp of Netherland during the Davis Cup 2024 tennis match played between Spain and Netherlands at Martin Carpena Pavilion on November 19, 2024, in Malaga, Spain

Rafael Nadal of Spain celebrates a point against Botic van de Zandschulp of Netherland during the Davis Cup 2024 tennis match played between Spain and Netherlands at Martin Carpena Pavilion on November 19, 2024, in Malaga, Spain - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que se retira del tenis "con la tranquilidad" de haber dejado "un legado no solo deportivo, sino también personal", y ha reconocido que se siente "un privilegiado" por haber disfrutado de una carrera "muchísimo más larga de lo que jamás hubiera imaginado".

"Me voy del tenis profesional habiendo encontrado muchísimos amigos en el camino. Me voy con la tranquilidad de que, de alguna manera, he dejado un legado no solo deportivo, también personal, porque entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera solo por lo que he hecho en la pista, no sería el mismo", señaló durante su homenaje en la pista del Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga.

Además, espera seguir siendo "un buen embajador para el tenis". "He intentado esforzarme cada día para ser mejor, para cumplir objetivos, pero he intentado hacerlo desde el respeto, desde la humildad, desde el valorar todas las cosas buenas que me han ido pasando. He intentado algo que para mí es lo más importante en este mundo, que es ser buena persona. Espero que así lo hayáis percibido", destacó.

"Uno nunca quiere llegar a este momento. Sinceramente, no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado en el que no quiere jugar más al tenis, hay que hay que aceptar la situación. Me siento un superprivilegiado, he podido hacer de uno de mis 'hobbies' mi carrera, muchísimo más larga de lo que jamás hubiera imaginado", prosiguió.

Por otra parte, dio las gracias a todos los que le han acompañado en su carrera. "Gracias al público, han sido 20 años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas siempre; en los momentos buenos me ayudabais a ganar el siguiente punto y en los momentos malos, sin ninguna duda, me empujabais a seguir peleando. Gracias a toda España, pero también al mundo en general, porque me he sentido superafortunado por recibir tanto y tanto cariño alrededor de todo el mundo y especialmente aquí en España", manifestó.

También se acordó de su familia, de sus amigos y de su equipo. "Habéis sido una parte inolvidable de mi día a día durante todos estos años. Soy una persona que cree en la continuidad, en mantener a las personas que realmente te quieren y que realmente hacen que tu vida sea mejor cerca de ti. Es lo que he intentado durante toda mi vida, mantener el equipo, mantener a la familia cercana, hacer pocos cambios en mi equipo", expresó.

"Mi familia no me ha fallado nunca. Han estado conmigo en los momentos en los que las cosas parecían imposibles. En los momentos en los que las cosas iban bien me han mantenido con los pies en el suelo, y creo que eso hace que el momento de hoy y lo que vaya a pasar en el futuro sea realmente más fácil de llevar. Sé que viene un proceso, no sé si difícil, pero de adaptación, y estoy tranquilo porque creo que te he recibido una educación que me permite encarar lo que viene con tranquilidad, con la satisfacción personal de haber hecho todo lo que he podido hasta el final. Estoy tranquilo porque tengo a una gran familia alrededor que me ayuda en todo lo que hago", continuó.

Entre sus agradecimientos, destacó también a sus principales adversarios. "Mis rivales me han empujado a tener la carrera muchísimo más larga y exitosa que lo que hubiera tenido sin haber tenido grandes rivales enfrente. David -Ferrer- ha sido uno de ellos, y a otros que no están aquí les agradezco haber compartido tanto juntos", subrayó.

También felicitó al equipo neerlandés de Copa Davis por su pase a las semifinales, así como a la 'Armada' española. "Quiero agradecer a todo el equipo español que está aquí, a todos vosotros, que me habéis permitido vivir la ilusión de jugar otra vez la Copa Davis. Es evidente que no ha salido como todos hubiéramos querido, me hubiera encantado poder ayudar más de que lo he hecho, pero sinceramente he dado lo que tenía. Os quiero agradecer de corazón haberme dado la oportunidad de estar los últimos días como profesional en equipo", indicó.

"Muchos de los momentos más emocionantes de mi carrera los he vivido con muchos de los que de los que estáis aquí. Haber formado parte del equipo español ha sido un increíble privilegio y un honor. Lo hemos disfrutado, hemos conseguido muchas cosas muy bonitas juntos y ahora os toca a vosotros seguir viviéndolas", continuó.

Entre sus menciones también estuvieron "las compañías y los sponsors" que le han "acompañado en el camino". "Algunos siguen y han durado toda la vida, otros pasaron por algún momento de mi vida. Sin excepción, increíblemente agradecido por la confianza, por apoyarme de manera incondicional. Ha significado mucho que hayan creído en mí durante todos estos años", explicó.

"No me quiero olvidar de los medios de comunicación. Sinceramente, habéis estado conmigo acompañándome, contando lo que ha sido mi historia en muchos lugares del mundo. Quiero agradeceros la manera que me habéis tratado la gran mayoría de las veces. A veces me habré equivocado en cosas, habré jugado mal muchos partidos, otros bien, pero me he sentido muy bien tratado por vosotros. Lo más importante para mí es que ha habido siempre una relación de respeto", destacó.

Por último, "a toda la industria del deporte, la ATP, la ITF, a la Real Federación Española de Tenis y a la Federación Balear". "A todos los que los que hacéis que este deporte siga estando en la cima del mundo. Somos un deporte global. Hacéis que nuestro deporte siga moviendo a masas y os animo a continuar con el camino que lleváis tanto tiempo ejerciendo", finalizó.