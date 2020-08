Nadal: "El Mutua Madrid sin público y con los protocolos habría sido un destrozo financiero para sus promotores"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal lamentó la cancelación del Mutua Madrid Open, pero subrayó que con la actual situación con el coronavirus, "hay que tener en cuenta" que su celebración "sin público y con los protocolos" podría suponer "un destrozo" económico para sus promotores, mientras que, a nivel deportivo, el estar sin competir en este 2020 no le supone nada positivo.

"Entiendo que la situación es desagradable para la ciudad y los organizadores del Mutua Madrid Open y la Copa Davis. Lo que estaba más cercano era el torneo de Madrid y con la situación sanitaria actual es difícil que se pueden organizar eventos de este calibre con jugadores de todo el mundo", explicó Nadal en un encuentro telemático con agencias de prensa.

El balear recalcó que "muchos" de los tenistas que competirían en la Caja Mágica "vendrían desde Nueva York" de jugar el US Open y no olvidó que "la situación estos últimos días en España vuelve a no estar del todo controlada y con muchos rebrotes".

"Hay que tener un poco de paciencia y ver como evoluciona porque un torneo así no se organiza de un día para otro, y a nivel financiero, sin público y con todos los protocolos, hubiera sido un destrozo para los promotores y eso hay que tenerlo en cuenta", añadió el número dos del mundo.

En este sentido, Nadal recordó que un evento como el torneo madrileño "tiene que ir bien para todos: jugadores, promotores y la ciudad". "Un evento que pudiera tener contagios o salir de manera negativa no habría sido positivo para ninguna de las partes", admitió. "Es una noticia negativa porque siempre tengo la ilusión de jugar en casa, pero la apoyo y respeto, creo que es coherente", sentenció al respecto el ganador del 19 'Grand Slams'.

Después de anunciar el martes que no competiría en el US Open, el de Manacor confesó que nunca hubiera querido "un 2020 así", ni siquiera aunque pudiera darle un 'respiro' para afianzar un físico siempre un tanto castigado.

"No creo que sea positivo para nadie. Yo voy a intentar estar lo mejor posible para 2020 y 2021, y encararlo con la máxima ilusión y profesionalidad. He perdido un año de vida deportiva. Tengo una edad avanzada y estaba en un buen momento de mi carrera y jugando muy bien, a nivel profesional no es bueno", aseveró.

"PASAR DE DURA A TIERRA SE ME HACE PELIGROSO"

Nadal también apuntó que no tomó "a la ligera" la decisión de no ir a Nueva York a defender su título. "Las decisiones hay que pensarlas y consultarlas bien con la gente que tengo al lado y que me importa", indicó, aunque reconoció que, "en la situación actual, todas las decisiones son válidas y no hay nada que sea seguro y correcto".

El tenista español insistió en que la situación sanitaria con la pandemia "no está del todo controlada mundialmente" y que tras hablarlo con su "equipo y familia", prefieren quedarse en España. "Luego, hay un calendario complicado después de muchos meses sin competir y pasar de dura a tierra se me hace peligroso y también para mi futuro", aseguró.

"Y por último hay un tema de ánimo personal. En una situación como esta, la gente lo está pasando mal y no estaba para viajar a Nueva York y tener todos los sentidos puestos en la competición para dar mi máximo", confesó.

El balear está entrenando desde hace tiempo en tierra batida, pero eso no tenía que ver con su decisión de no ir al US Open. "Entendí que para mi cuerpo, era mejor empezar a entrenar en una superficie menos agresiva para mi bienestar general, pero eso no me quitaba la opción de jugar el US Open porque tenía tiempo suficiente para entrenar en dura", advirtió.

"No lo sé", apuntó preguntado sobre si estará en el Masters 1.000 de Roma. "A ver cómo se rehace el calendario. Espero que hayas noticias pronto del nuevo calendario después de la cancelación de Madrid", sentenció.