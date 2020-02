Tenis.- Nadal no cede ante Dimitrov y buscará su tercer título en Acapulco

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal ha logrado el pase a la final del torneo de Acapulco (México), de categoría ATP 500 y que se disputa sobre pista dura, después de apabullar al búlgaro Grigor Dimitrov (6-3, 6-2), y buscará ante el estadounidense Taylor Fritz, en su final número 122, su título 85 y el tercero en el certamen mexicano.

A pesar de todo, el balear tuvo que levantar una rotura en contra en el comienzo de ambas mangas, un inconveniente que no impidió cerrar el encuentro a su favor tras una hora y 43 minutos de juego y aumentar su récord ante Dimitrov a 13-1.

De esta manera, Nadal se garantiza su cuarta final en Acapulco, la primera desde 2017 -cuando cayó ante el estadounidense Sam Querrey (6-3, 7-6(3))-, y buscará su tercer entorchado en el torneo tras los de 2005 y 2013.

El de Manacor, que no ha perdido un set esta semana, respondió al quiebre con el que el búlgaro se puso por delante con un 'contrabreak', inicio de cuatro juegos ganados de manera consecutiva que le permitieron encarrilar la victoria en el primer parcial.

Ya en el segundo set, la película se repitió y el español respondió de la misma manera; desde el 2-0 con el que Dimitrov inició la manga, Nadal no permitió que ganara ninguno de los juegos siguientes, garantizándose el billete para la final.

"Estoy muy feliz. Una gran victoria contra uno de los mejores jugadores del mundo y un buen amigo. Creo que he aumentado mi nivel durante el partido, así que es positivo para mí", indicó Nadal tras el duelo. "Es el día mas caluroso de la semana, fue un partido duro y vistoso con alternativas. Por suerte he podido devolver los 'breaks' rápido y eso me dio tranquilidad", añadió.

Ahora, buscará el título ante el estadounidense Taylor Fritz, que remontó y derrotó en la otra semifinal a su compatriota John Isner (2-6, 7-5, 6-3).