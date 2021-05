Nadal: "No pienso en Roland Garros cuando estoy en Madrid"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal recordó que durante este semana en Madrid no piensa en Roland Garros, ya que siempre tiene "objetivos a corto plazo", al tiempo que se mostró contento con un "nivel medio alto" fiable para seguir en buen camino con la mente en los cuartos de final del Mutua Madrid Open.

"No pienso en Roland Garros cuando estoy en Madrid, ni en lo que me falta, intento cada día ser mejor. No creo en procesos de preparación para una cosa en particular. Creo en los objetivos a corto plazo", dijo en rueda de prensa este jueves.

El cinco veces campeón en la capital superó con un doble 6-3 al australiano Alexei Popyrin. "Después de haber competido poco estoy contento por dónde estoy. Cada vez me siento con más confianza, sabiendo que voy a dar ese nivel medio alto y eso es lo que tiene jugar partidos. Después hay que tener picos más altos cuando se necesitan, estoy bien, en el camino adecuado", apuntó.

"Para mí es increíble estar donde estoy con mi edad compitiendo contra estos jóvenes con tanto talento. Popyrin tiene mucha fuerza en sus golpes, si puede controlar los fallos será muy difícil de vencer, tiene un gran servicio. Si trabaja bien estará en las posiciones altas del ranking", añadió.

"He hecho un buen partido, el rival era muy difícil, todas las bolas iban muy fuertes, la pista estaba resbaladiza, seca, iba muy rápido, él fallaba pero también acertaba muchas", terminó.