Nadal: "París siempre me da buen rollo"

Publicado 27/10/2019 19:27:02 CET

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal repasó un año 2019 del que se siente "orgulloso" y apostó por un último esfuerzo para terminar el curso como número uno del mundo, cuando afronta ahora el Masters 1.000 de París, una ciudad que le da "buen rollo" y de la que saldrá aún por delante del serbio Novak Djokovic.

"Es fantástico. Prefiero ser número 1 a ser el 2 o el 3, y por supuesto terminar el año como número 1 es algo especial, me encantaría lograrlo", dijo el actual número uno, que lo seguirá siendo después del torneo en Bercy y que tratará de cerrar el año en lo más alto en las Finales ATP de Londres.

Nadal volverá a la acción después de jugar solo un partido de la Laver Cup. "Tuve un problema en la mano después del US Open y no pude terminar la Laver Cup como hubiera querido. Tuve que parar un tiempo. Me siento mejor y por eso estoy aquí, y estoy con el objetivo de jugar al 100%. Eso es lo que espero", apuntó.

El balear, que se casó hace una semana pero siguió su preparación para el último Masters 1.000 de la temporada, tiene 35 torneos de esta categoría pero ninguno es el de París. "Si no tuve mala suerte para ganar 12 veces Roland Garros, no es mala suerte no haber ganado el Masters 1.000 de París. Me he perdido este torneo muchas veces, otras no jugué bien y otras veces el rival fue mejor", dijo.

También juega en contra del español la condición 'indoor', como demuestra su palmarés con solo dos títulos bajo techo de los 84 que tiene. "La superficie 'indoor' es donde menos he tenido opciones en el pasado. Creo que he estado mejorando el juego para poder jugar bien. Este año es una pista bastante rápida, pero no sé. Estoy contento de estar aquí", afirmó.

"Como todo el mundo sabe, para mí es la ciudad más importante de mi carrera, así que me encanta estar en París. Esta ciudad siempre me da buen rollo. Estoy muy contento con mi temporada. Fue un principio complicado pero después logré recuperar un gran nivel y estar en la situación que estoy ahora. Es el momento de seguir empujando hasta el final", finalizó.