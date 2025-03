Nadal reconoce que le "supo mal" el penalti de Julián Álvarez y que un Clásico en final de Champions "sería la bomba"

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal confesó este viernes que, "como madridista", celebró el pase a cuartos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis, pero le "supo realmente mal" que anularan el lanzamiento de Julián Álvarez, que fue "el colmo de la mala suerte", al mismo tiempo que admitió que una final continental entre Real Madrid y FC Barcelona "sería la bomba".

"Fue el colmo de la mala suerte (el doble toque de Julián Álvarez). Creo que dio dos (veces), eso es lo que parece que se ha demostrado. Como madridista, celebré la victoria, pero me supo realmente mal, especialmente por Julián, que aparte de ser un jugadorazo, me parece que es una persona supercorrecta. Me supo muy mal por él, que viviera esta situación y le deseo verdaderamente lo mejor", recordó el balear en un acto con motivo de los 20 años de la unión entre el exdeportista y KIA.

Nadal también evaluó que el Barça "puede ser" que sea favorito a la Champions, porque "están jugando muy bien", pero evitó decir que son el "gran favorito", y sí un "gran candidato". "No puedo hablar de máximo favorito cuando están los que están aún en el cuadro. Está el PSG, que eliminó al Liverpool; el Bayern, el Inter, son grandes equipos; el Arsenal, que lleva años luchando por todo, y está el Real Madrid, con 15 Champions y es el vigente campeón", enumeró.

Finalmente, ante la posibilidad de un Clásico en la final de la Champions, Nadal reveló que "sufriría, evidentemente". "Para el fútbol español, sería la bomba", admitió. "No se puede pensar en finales cuando se está en cuartos de final. Es verdad que el Barça está haciendo un fútbol espectacular, en una temporada increíble, son claros aspirantes a todo", analizó sobre el conjunto azulgrana.

"Y al Madrid nadie le ha dado por muerto. Yo creo que va a luchar hasta el final por todo y veremos qué pasa. Al final, todo puede pasar. Estás jugando ya en esta recta final de la temporada, hay muchos partidos, hay lesiones, el calendario es duro. Con lo cual, cualquier cosa puede pasar y veremos al final qué es", concluyó.