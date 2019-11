Nadal resucita ante Medvedev y se mantiene vivo en Londres

Publicado 13/11/2019 18:26:41 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal ha estrenado su casillero de victorias en las Finales de la ATP tras firmar este miércoles una gran remontada ante el ruso Daniil Medvedev (6-7(3), 6-3 y 7-6(4)) y se jugará el pase a semifinales en su último partido de la fase inicial frente al griego Stefanos Tsitsipas.

Tras su clara derrota en el estreno ante el alemán Alexander Zverev (6-2, 6-4), Nadal necesitaba una victoria en esta segunda jornada para seguir dependiendo de sí mismo en el O2 de Londres y lo logró a pesar de que estuvo contra las cuerdas en el tercer set, donde llevó a levantar una bola de partido y un 1-5 en contra.

Pese a verse superado en muchas fases del partido, el balear no perdió la fe y supo estar al acecho cuando su rival empezó a encadenar errores con el partido prácticamente ganado. No pudo rematar Medvedev la revancha del último US Open, donde se quedó a las puertas del título, y dejó esfumar su ventaja entre gestos irónicos a su entrenador, al que levantaba el pulgar cada vez que fallaba un punto.

Un total de 40 errores no forzados acabó cometiendo el ruso, que llegó a disponer de una bola de partido con 2-5 en el marcador de la última manga. No la aprovechó y fue creciendo poco a poco Nadal para sorpresa del público inglés, que también daba el partido por resuelto y empezó a animar al español.

De esta forma, el número uno mundial, que de paso suma puntos importantes para proteger su liderato en la ATP, encadenó cinco juegos consecutivos que le colocaron con ventaja de 6-5. El jugador moscovita reaccionó a tiempo para forzar al menos el 'tie-break', pero con 4-4 en el desempate y los mismos puntos en el zurrón de ambos (104), volvió a dar un paso atrás. El 'ojo de halcón' tuvo que resolver el último punto de un partido impredecible.

Antes, el primer set se inició con la misma igualdad que se vio en la última final en Nueva York, hace ya dos meses, y ambos protegieron su servicio hasta llegar a un desempate inicial donde Medvedev fue más certero. Nadal no acusó el golpe y dominó con autoridad el segundo set, donde se apuntó dos 'breaks' para igualar el partido antes de la 'locura' que esperaba en la recta final.

Llegaron entonces los problemas del balear, que dio muestras de cansancio, la inesperada 'resurección' permitida por su adversario y finalmente su primera victoria en esta 'Copa de Maestros'. El viernes se jugará el billete a semifinales frente a Tsitsipas, al que domina por 4-1 en sus duelos precedentes, tres de ellos esta temporada y siempre en semifinales: victorias de Nadal en Australia y Roma y del griego en Madrid.