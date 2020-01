Nadal va a por Federer en Australia

Publicado 19/01/2020 12:06:06 CET

El español retoma la carrera del 'Grand Slam' a uno del suizo pero con Djokovic como favorito Serena Williams busca de nuevo los 24 ante el fenómeno Barty

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Abierto de Australia sirve desde este lunes y hasta el dos de febrero el primer plato fuerte de la temporada, como siempre con apenas unas semanas del año, para un 2020 que parte pendiente más si cabe de la persecución de Rafa Nadal (19) y Novak Djokovic (16) a los 20 títulos de 'Grand Slam' de Roger Federer, y de la posibilidad de relevo con nuevos campeones que vienen pujando.

El incansable 'Big 3' lleva la contraria al paso del tiempo para cortar de raíz los debates sobre relevo generacional, en especial en el mayor escenario del tenis. En los últimos tres años los 'grandes' se intercambian los nombres del español, el serbio y el suizo; 55 de 66 desde que Federer ganara el primero en 2003. Medvedev, Tsitsipas, Zverev o Nick Kyrgios aspiran a cambiar este panorama.

El tenis confía además en hacer terapia en el país oceánico, que atraviesa una tremenda crisis medioambiental por los incendios imparables de los últimos meses, después de volcarse en lo económico. La situación delicada ha podido con lo deportivo en los días previos, un fondo complicado para aficionados, jugadores y organización que no parará el espectáculo, pendientes de la calidad del aire después de que hayan ardido más de 10 millones de hectáreas.

Así ha transcurrido el prólogo del primer 'grande', que en lo deportivo llega con galones repartidos entre Nadal y Djokovic, número uno y dos del mundo. La Copa Davis y la ATP Cup, dos citas mundiales casi seguidas en noviembre y ahora en enero, han sido las dos últimas reuniones de la raqueta, acaparadas también por el español y el serbio. En Madrid no se cruzaron en el título de España, pero en Sídney, el pasado domingo, 'Nole' venció a Nadal por el título.

El de Manacor debutará el martes en Melbourne contra el boliviano Hugo Dellien y liderando la otra parte del cuadro, el de Belgrado lo hará el lunes ante Jan-Lennard Struff. La llegada del primer 'grande' supone cuentas pendientes para un Nadal que fue campeón en 2009, en una épica final contra Federer, pero que después perdió cuatro finales, la última el año pasado ante 'Nole'. Para el serbio en cambio es un segundo hogar, con siete títulos.

"Es obvio que Nadal y Djokovic ganarán más 'Grand Slams' que yo", dijo el de Basilea esta semana. Y es que cuando Nadal ganó su primer 'grande' en 2005, Federer tenía ya cuatro, pero 15 años después la pelea está más viva que nunca: 20 a 19, y Djokovic, que los gana de dos en dos últimamente, con 16. El sorteo del cuadro australiano dejó un camino duro para el balear a partir de octavos: el local y aspirante Nick Kyrgios, Thiem y Medvedev antes de la final.

Djokovic, con el subidón añadido de ganar la novedosa ATP Cup, tiene a Federer en su lado. El suizo, a sus 38 años, viene sin ritmo de competición, sin un partido oficial desde la Copa de Maestros, donde cayó ante el campeón Tsitsipas. El griego fue también verdugo del ganador de 20 'grandes' el año pasado en Australia y parte como uno de los aspirantes a poner fin a esa supremacía del 'Big 3'.

La Next Gen también la lidera Medvedev tras un meteórico final de 2019, peleando por títulos y rozando ese relevo generacional en el US Open. Por otro lado, Thiem o Grigor Dimitrov no querrán que se salten su camada, aunque Zverev e incluso Andrey Rublev o Karen Khachanov tengan ya prisa. El español Roberto Bautista también entra en las quinielas desde su condición de 'Top 10' bien ganada en la pista.

SERENA WILLIAMS VUELVE A POR LOS 24

En el torneo femenino, las miradas son en gran parte para la eterna Serena Williams, empeñada en alcanzar el récord histórico de 24 'grandes' que ostenta Margareth Court. La estadounidense, siete veces campeona en Australia, ganó este mes en Auckland su primer título en tres años, el primero desde que fue madre en 2017. Después de su complicada recuperación volvió a ser competitiva para jugar cuatro finales de 'Grand Slam' sin lograr ese 24.

En 2020 vuelve a la carga la menor de las Williams, a sus 38 años y con una victoria que alimenta más si cabe su hambre. La local Ashleigh Barty, campeona también estos días en Adelaida, parte como favorita con el beneplácito de un cuadro más amable. Sin embargo, un Circuito WTA acostumbrado a una ganadora nueva casi cada fin de semana tiene mucha candidata, como Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Simona Halep, Petra Kvitova, Madison Keys o Caroline Wozniacki.

En clave española, Garbiñe Muguruza, fuera de las cabeza de serie, tuvo un sorteo complicado desde su debut el martes, en busca de recuperar el terreno perdido los dos últimos años. La campeona de dos 'grandes' inicia un curso de borrón y cuenta nueva con Conchita Martínez en su banquillo, dejó buenas sensaciones en Shenzhen pero se tuvo que retirar en Hobart. La canaria Carla Suárez, en su última temporada, debutará con la undécima favorita, Aryna Sabalenka.