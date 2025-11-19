Nadal vuelve a jugar al tenis un año después de su retirada en la Copa Davis

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal volvió este miércoles a una pista de tenis participado en una sesión de entrenamiento junto a Alex Eala, alumna de la Academia y una de las mayores promesas del circuito femenino, en la Rafa Nadal Academy by Movistar, que vivió una jornada muy especial.

El entrenamiento tiene un significado especial al producirse exactamente un año después del último partido oficial del ganador de 22 Grand Slam en las finales de la Copa Davis. "Un año después, fue una gran sensación volver a una pista de tenis. Fue genial entrenar contigo, Alex Eala. La próxima vez estaré más fuerte", escribió el propio Nadal en sus perfiles de redes sociales.

Nadal, que continúa vinculado al día a día de la Academia y a la formación de jóvenes talentos, compartió una intensa sesión con Eala, que ha cerrado un 2025 histórico. La tenista filipina, entrenada por Joan Bosh, ha firmado una temporada extraordinaria en la que ha irrumpido entre las 50 mejores jugadoras del mundo, consolidándose como una de las nuevas sensaciones del circuito WTA.

A sus 19 años, Eala ha experimentado un ascenso meteórico en este 2025. Ha pasado del puesto 143 al Top 50, impulsada por resultados de enorme impacto como sus semifinales en el Miami Open, donde derrotó a jugadoras del calibre de Iga Swiatek o Jelena Ostapenko, y su brillante debut en Grand Slam con victoria en el US Open, un hito sin precedentes para el tenis filipino.

El entrenamiento con Nadal refleja también la conexión que Rafa mantiene con los jugadores formados en la Academia y simboliza el legado que continúa proyectando en la nueva generación de tenistas.

Desde su creación, la Rafa Nadal Academy by Movistar se ha consolidado como un centro de referencia internacional para el desarrollo de jugadores jóvenes.

El reencuentro entre Nadal y Eala pone de manifiesto el compromiso de la Academia con la excelencia, la formación integral y la transmisión de valores que han marcado la carrera del 22 veces campeón de Grand Slam.