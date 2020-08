Nagelsmann: "Tenemos muchas opciones para cubrir la baja de Werner"

"No va a ser importante la experiencia", dice sobre el Atleti

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Leipzig, Julian Nagelsmann, reconoció que hay "tensión" antes del duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, dentro de un nuevo formato en Lisboa que hace que no importe "la experiencia", sin echar de menos al que era su mejor delantero hasta hace unas semanas Timo Werner.

"Hay tensión, son cuartos de final de la Champions. Hay bastante presión, pero hay que relajar a los jugadores. Es importante. Hemos entrenado muy bien, será un partido emocionante. Queremos hacer gol, abrir la portería, hacer los primeros goles y luego a ver qué pasa. Necesitamos estar frescos", afirmó.

"El Atleti tampoco tiene experiencia en este formato. No va a ser importante la experiencia", añadió en rueda de prensa oficial, antes del cruce de este jueves, donde no vio importante que el cuadro rojiblanco sea ya un habitual los últimos años de estas rondas.

Además, el técnico alemán respondió en varias ocasiones en cómo encontrar el gol que dejó Werner al fichar por el Chelsea después del final de la liga alemana y no jugar la Champions con el Leipzig. "No tenemos a Werner pero tenemos otros jugadores muy potentes en ataque", apuntó.

"No sé quién va a jugar, no digo nombres antes de un partido. Tenemos jugadores que no pudieron jugar cuando estaba Werner y ahora tienen la posibilidad de demostrar su calidad. Tenemos muchas opciones para cubrir la baja de Werner", añadió.

Nagelsmann reconoció que los equipos están expuesto a que su rutina se "altere" por el coronavirus, como le ocurrió al Atlético, pero no consideró que se vaya a notar la baja de Correa por ese positivo del argentino conocido días antes del partido.

"No va a cambiar mucho. El equipo no se concentra en un jugador. Siempre tienen opciones. El Atleti tiene su sistema y no va a cambiar. Es algo que puede pasar, algún contagio por COVID-19", afirmó, antes de explicar las opciones que valora.

"Tienen una defensa muy fuerte por dentro, son fuertes en los duelos. Queremos atacar también por bandas o con combinaciones por el centro, movernos muy bien y encontrar huecos. Nuestro estilo no va a cambiar si jugamos con dos delanteros o con jugadores de banda. Tenemos una competencia muy buena", confesó

Por otro lado, el técnico alemán no quiso imaginarse una final contra el Bayern. "No hablamos sobre la final. Es un nuevo formato y es más fácil progresar, pero tenemos que jugar antes contra otros equipos y el Bayern también. Para los alemanes sería fantástico, pero tenemos que estar concentrados en el partido de mañana", dijo.