Nandu Jubany: "Vamos a intentar volver a hacer un Dakar redondo"

BARCELONA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cocinero con estrella Michelin Nandu Jubany afronta el Rally Dakar 2026 con la ambición de volver a hacer un 'raid' "redondo", en lo que será su tercera participación en la prueba más dura del motor, tras debutar en moto y firmar el pasado año un destacado estreno en coches, donde fue segundo en la categoría de coches 4x2 y terminó 18º en la general absoluta como mejor español clasificado.

En una entrevista a Europa Press en la comida navideña de los pilotos dakarianos patrocinados por KH-7, Jubany reconoció que llega a Arabia Saudí "con ilusión" y con el entrenamiento que le ha permitido su exigente agenda profesional, siempre con la prioridad clara de que "primero es el trabajo", pero convencido de estar preparado para volver a cumplir un sueño. "Es un lujo poder ir otra vez al Dakar, correr con la gente que admiro y hacerlo con el equipo. Creo que lo pasaremos en grande", afirmó.

"Creo que el año pasado yo no me di cuenta, sí lo hizo Marc Solà (su copiloto) que lleva más Dakares que yo, de que lo había hecho muy bien. Marc me decía que es muy difícil hacer un Dakar tan redondo como el que hicimos y vamos a intentar volver a hacer un Dakar redondo. Si Dios quiere, como tenemos más velocidad y más experiencia con un coche un poco mejor, creo que aún podemos hacerlo mejor, pero también hay más rivales de nivel. Pero si lo hacemos como nosotros sabemos, estaremos en nuestra categoría en el 4x2 ahí arriba, queremos ir a ganar la categoría y tener un resultado en la general de los 20 o 25 primeros, sería una opción", admitió en esta charla.

El chef catalán explica que el Dakar le aporta una energía especial que le acompaña durante todo el año y le permite entrenar y mantener la motivación. "Son 15 días en los que estás allí sin pensar en el trabajo ni en todos los problemas que tengo, que son muchos", señaló, aunque admite que el principal sacrificio es pasar las vacaciones lejos de la familia. Aun así, tiene claro que le "da más" de lo que le "quita", especialmente por la oportunidad de seguir compitiendo y disfrutando del reto pese a no ser profesional.

Tras el excelente rendimiento de 2025, Jubany no esconde que este año vuelve con objetivos ambiciosos, aunque desde la prudencia. "Somos muy competitivos y siempre nos marcamos un objetivo difícil, porque para ir a pasear nos quedamos en casa", aseguró, recordando que el podio del año pasado era "un sueño" que acabaron alcanzando. Para esta edición asume que repetirlo será "muy difícil", pero avisa de que saldrán "a por todas", con la idea de ir de menos a más, gestionar bien la carrera y estar en disposición de luchar al final.

Con la perspectiva de quien aún se considera "junior", Jubany no esconde que el año pasado cometieron errores propios de la inexperiencia. "Si llevo seis carreras en mi vida, hay gente que lleva 600", resumió, subrayando que la clave será minimizar fallos, cuidar la mecánica y apoyarse en un equipo sólido y bien asesorado. "El coche tiene memoria, las piezas tienen memoria, y tienes que saber cuándo aflojar", explicó, convencido de que el Dakar "no lo gana el más rápido".

Entre comparaciones culinarias, el chef define el Dakar como una receta basada en el equilibrio, "de todo pero poco", en la que no se puede dar más gas ni arriesgar más de la cuenta. Y, entre anécdotas, remarcó la confianza absoluta que le transmite su copiloto. "Si Marc te dice que subas, subes; si te dice que no cortes gas, no cortas. Aunque estés cagado, subes hasta arriba", bromeó Jubany, consciente de que esa complicidad y esa fe mutua son también ingredientes esenciales para intentar, una vez más, completar ese ansiado Dakar redondo y bien sabroso.