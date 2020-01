Nani Roma: "A 100 kilómetros del final, nos preocupaba no poder acabar la etapa"

Publicado 09/01/2020 19:38:17 CET

Rally/Dakar.- Nani Roma: "A 100 kilómetros del final, nos preocupaba no poder ac - NANI ROMA PRESS

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan 'Nani' Roma (Borgward Rally Team) ha admitido este jueves su preocupación por "no poder acabar" la quinta etapa del Rally Dakar cuando estaba "a 100 kilómetros del final" en Ha'il, habiendo salido de Al-Ula para completar un recorrido de 565 kilómetros, con un tramo de 353 cronometrados.

"A 100 kilómetros del final, no estaba seguro del consumo de gasolina y hemos decidido aflojar un poquito el ritmo, porque nos preocupaba no poder acabar la etapa. Al final hemos llegado bien, pero tampoco con mucha gasolina", ha confesado Nani Roma, en declaraciones facilitadas por su equipo de prensa.

"Después de la decepción de ayer, hoy hemos tenido buenas sensaciones y hemos ido un poco mejor. Seguimos adaptándonos al coche. Ayer le hice algunos cambios a las suspensiones y ha ido mejor", ha asegurado el piloto catalán, tras haber acabado decimotercero junto a su copiloto Dani Oliveras.

"Hemos tenido una primera parte con más piedras, terreno arenoso pero empedrado, y la segunda aparte ha sido todo hierba de camello. Me ha recordado mucho a Mauritania: 250 kilómetros de pura arena blanda con muchos baches; o sea, complicado y físico. Me he encontrado muy bien después del palo de ayer", ha afirmado el piloto de Borgward.

Igualmente, se ha mostrado satisfecho con el rendimiento de su coche. "Hoy ha respondido bien. Los mecánicos tendrán trabajo ahora, porque ha recibido mucho castigo y mañana nos espera un día largo, víspera de la primera jornada de descanso", ha concluido.